Falcao habló sobre emergencia que vivió su familia: "Sufrimos un suceso inesperado"

A través de sus redes sociales, Radamel Falcao García habló sobre la grave emergencia que vivió su esposa, sus cinco hijos y sus suegros, luego de sufrir una intoxicación con monóxido de carbono en su casa ubicada a las afueras de Bogotá. Aunque la situación fue controlada, pudo pasar a mayores.

¿Qué le pasó a la familia de Falcao García?

Las alarmas se encendieron luego de que se confirmó que Falcao no viajaría a Valledupar al partido entre Millonarios y Alianza FC debido a una indisposición de salud sufrida por su familia, que los obligó a ir a un hospital.

Más tarde, Lorelei Tarón, esposa de Falcao, compartió una fotografía junto a una de sus hijas desde la habitación de un hospital, lo que generó más preocupación entre los seguidores del tigre. La cantante argentina explicó qué ocurrió.

Foto Lorelei Tarón desde el hospital - Instagram de Lotelei Tarón

"Prendimos un calefón que no tenía vía de escape y el monóxido de carbono nos intoxicó a todos. Pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal", narró Tarón, quien mencionó que "pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal. Yo estaba haciendo ejercicio con Jedi (su hijo) y mi papá en la parte de abajo (donde está el calefón y la vía de escape). Pasaba el tiempo y yo estaba supermareada, pero pensé que era la altura".

Su hijo Jedidiah fue el primero en sentir los síntomas de intoxicación. El pequeño, llorando, le dijo a su mamá que tenía náuseas: "Se duerme, lo cual me pareció superraro y yo empecé a sentir sueño y me dormí".

El olor a gas comenzó a afectar al resto de sus hijos, incluso, a sus papás. La argentina agregó que "la señora que nos ayuda en la casa empezó a gritar que saliéramos rápido. Salimos porque el olor era insoportable. Annette llorando, Jedi dormido, yo veía el mundo al revés".

Por fortuna, la situación no pasó a mayores. Lorelei dijo que estaba agradecida de que la emergencia no ocurrió en horas de la noche: "Dios nos ha guardado y damos gracias a él por protegernos".

Falcao habló de grave emergencia con su familia

Falcao no se encontraba en la vivienda en el momento de la emergencia; sin embargo, enfatizó en que esta fue la razón por la que no viajó a Valledupar. "Le deseo lo mejor a mis compañeros, a todos los hinchas y a la gente de Valledupar, que sea un lindo espectáculo. También me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la clínica Marly de Chía por la excelente atención que recibió mi familia durante la estadía en su clínica. ¡Gracias a todos por entender y por los mensajes de apoyo!", comentó Falcao.