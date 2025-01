Hijo de Diomedes Díaz despertó: “Estas 48 horas siguientes son cruciales para él”, dijo la mamá

Miguel Ángel Díaz, hijo del fallecido cantante de música vallenata Diomedes Díaz, ha dado en las últimas horas muestras de recuperación en su estado de salud, según comunicó su mamá, Yolanda Rincón.

Aunque la semana anterior el parte médico no era alentador e incluso Yolanda reveló que su hijo "podría fallecer en cualquier momento", como consecuencia de una infección que hizo que perdiera su catéter peritoneal tras ser diagnosticado con peritonitis, Miguel Ángel despertó este miércoles 15 de enero.

A través de redes sociales, Yolanda manifestó: “hoy ese milagro que Migue le pidió a Dios primeramente y a la doctora antes de intubarlo, que por favor lo volviera a despertar hoy, se hace realidad en su vida. Ya despertó, el día de ayer lo desintubaron. Estas 48 horas siguientes son cruciales para él, ya que nuestro cuerpo al estar sedado e intubado por tanto tiempo nuestros músculos se atrofian”.

La mamá de Miguel dijo también que “en estos momentos él está respirando con una máscara de oxígeno de ventilación mecánica no invasiva y continua con su tratamiento de antibiótico por 8 días más, pero yo confío en Dios que mi hijo no depende del oxígeno artificial sino que la presencia de Dios y de su Santo Espíritu que vive en él es quien sopla aliento de vida en Migue”.

Sobre el parte médico que le habían dado una semana atrás, Yolanda recordó: “La gloria sea para Dios, porque hace 8 días me dijeron que él estaba muriendo, que alistara todo porque Migue no iba a resistir más y miren hoy. Que esté testimonio de vida sirva para para toda persona que esté pasando por alguna situación similar; por favor, no pierdan la fe, entreguen sus cargas a Dios y confíen en Él ya que Él nunca abandona sus hijos”.

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Diomedes Díaz?

A la edad de un año, Miguel Ángel Díaz comenzó a padecer afecciones urinarias. Finalmente, fue diagnosticado con una enfermedad terminal que lo llevó a perder ambos riñones a los 20 años y a depender de diálisis durante cuatro años.

La madre del artista lo ha intentado todo para tratar de salvar la vida de su hijo, al punto de que tuvo que vender tres casas y un carro para costear los costosos tratamientos médicos que ha requerido.

Yolanda Rincón, compatible con su hijo, le donó uno de sus riñones, lo que permitió a Miguel Ángel tener una mejora significativa durante 12 años. Sin embargo, en diciembre de 2023, su salud se deterioró de nuevo. Los médicos informaron que el riñón trasplantado había cumplido su ciclo y que era necesario regresar a las diálisis.

Complicaciones recientes

En octubre de 2024, Miguel Ángel tuvo que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El pasado 20 de diciembre de 2024, Yolanda Rincón compartió que la salud de su hijo se había agravado debido a la formación de trombos microscópicos en su pierna derecha, los cuales no pudieron ser operados. Esto llevó a la amputación de la pierna de Miguel Ángel mientras él permanecía en coma.