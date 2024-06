Jhonny Rivera pasó susto en un avión por falla mecánica

El cantante Jhonny Rivera preocupó a sus seguidores al contar que el avión en el que viajaba con su novia Jenny López tuvo que regresar a Bogotá a pocos minutos de haber despegado por una falla mecánica.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de música popular ha estado compartiendo con sus seguidores los diferentes viajes que realiza a lo largo del país para realizar presentaciones. En las últimas horas, el artista estaba saliendo de Bogotá rumbo a otra ciudad para cumplir con su agenda.

¿Qué le pasó al avión en el que viajaba Jhonny Rivera?

Todo transcurría de manera natural y Jhonny Rivera anunció a sus seguidores que ya iba a abordar el avión de salida de Bogotá. Sin embargo, minutos más tarde volvió a aparecer en sus historias de la red social anunciando que el avión tuvo que regresar a la tierra en poco tiempo.

"Volvimos a aterrizar aquí en Bogotá, después de haber volado un rato por una falla mecánica del avión. Nos trajeron otra vez para acá. Ahí les voy contando", aseguró el cantante frente a la cámara.

Después de un rato, Jhonny Rivera se mostró junto a su novia Jenny López abordando un segundo avión. "Aquí vamos de nuevo, esperemos que esta vez sí. No se me preocupen que tenemos plan B y plan C", dijo el cantante.

A través de redes sociales, los seguidores del cantante le enviaron buenos deseos para que todo saliera bien en el segundo vuelo que emprendía. Por fortuna, recientemente el cantante se mostró feliz de cumplir con su cita en Oporapa, Huila.

"Mi gente, ya vamos llegando a Oporapa, listos para esta noche, gracias a Dios, después de muchos percances, logramos llegar a tiempo. Todo bien, no pasó nada malo", explicó el intérprete de El intenso.

