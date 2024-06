¿Jhonny Rivera y Jenny López planean tener un bebé? Esto respondió el cantante

El cantante Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores hace algún tiempo cuando compartió que mantenía una relación con la joven Jenny López, 21 años menor que él.

Pese a que varios internautas criticaron el vínculo amoroso del artista por la diferencia de edad, sus fanáticos se mostraron contentos porque se dio una nueva oportunidad en el amor.

Recientemente, Jhonny Rivera realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma de Instagram, donde lo cuestionaron sobre si deseaba tener otro hijo.

El cantante de 50 años respondió que es algo a lo que no se niega, pero, por ahora, no está en sus planes.

“No lo descarto, pero toca esperar a ver qué va pasando”, indicó.

Anteriormente, el artista se mostró un poco indignado luego de abrir la cajita de preguntas a los usuarios de las redes sociales, pues una de estas personas le dejó un comentario que decía: "Jhonny, yo creo que usted es gay. Jenny es solo una fachada".

Rivera reaccionó con risas y confesó que "es increíble esto".

"Cada vez que abro la cajita de preguntas eso es que soy gay, que soy gay, había bajado mucho con lo de Jenny, pero siguen", apuntó.

El cantante insistió en que su relación con Jenny López es completamente real.

Además, sobre el tema de su orientación sexual, reconoció que no tendría problema en decir públicamente si se sintiera atraído por las personas de su mismo género. "Yo les he dicho, si yo fuera gay, yo lo diría porque yo no le veo nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Y menos hoy en día. Pero no lo soy".