Los Patojos hacen última petición para despedir a Yenny Ariza: "Que no quede impune"

"Con el alma partida y el corazón destrozado", esas fueron las primeras palabras de Gildardo Ortiz, esposo de Yenny Ariza, al aparecer en redes sociales tras el hallazgo de la mujer de 45 años sin vida en su casa. El integrante de Los Patojos, creadores de contenido, junto a su hijo mayor, hizo una última petición a sus seguidores.

¿Quiénes son Los Patojos?

Se trata de una familia santandereana que vive en una finca ubicada en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María. Los integrantes eran Yenny Ariza (madre), Gildardo Ortiz (padre) y sus dos hijos, y juntos creaban videos educativos y graciosos para las redes sociales.

En las últimas horas la tragedia impactó a esta familia, cuando el cuerpo sin vida de la madre fue hallado suspendido de una viga de su casa. Destrozados, Gildardo y su hijo mayor aparecieron en redes sociales para manifestarle a sus seguidores sus sentimientos.

¿Qué piden Los Patojos tras la muerte de su mamá?

"Solamente mi Dios y la justicia que nos ayuden a aclarar qué pasó, aquí hay algo que pasó, lo queremos saber y sé que lo vamos a saber", expresó el esposo de Yenny Ariza en el video que publicó mientras abrazaba a su hijo Andrés Ortiz, quien lloraba la pérdida de su mamá.

El hijo, por su parte, manifestó que "queremos que ustedes nos ayuden a que esto no quede así (...) les queremos pedir que nos acompañen al recibimiento de mi mamá, en nuestro pueblo Jesús María de Santander, nos toca ir a recogerla. Recíbanla con bombas blancas, ayúdennos a que no quede impune la muerte de mi mamá".

Gildardo Ortiz recordó que conoció a la mujer hace más de 30 años: "La conocí desde los 8 años, cuando llegó a mi vereda, toda una vida que se nos apagó ayer, en un segundo, no sé que pasó, tal vez nos descuidamos. Ella estaba muy feliz, yo me fui a trabajar y me dijo que me tenía el almuercito".

