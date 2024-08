Andrés Ortiz, de Los Patojos, habla sobre muerte de su mamá: "Tengo una corazonada"

En Santander, específicamente en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María, hay conmoción por la muerte de Yenny Ariza, reconocida madre de familia que hacía parte de los creadores de contenido Los Patojos, junto a su esposo y dos hijos.

>> En temas relacionados: Quién era Yenny Ariza, mamá de Los Patojos que apareció muerta en su casa

Andrés Ortiz, su hijo mayor y el encargado de difundir la noticia en redes sociales, habló con Blu Radio sobre lo que sucedió con su madre y pidió a las autoridades investigar lo que pasó.

¿Cómo fueron las últimas horas de Yenny Ariza, de Los Patojos?

Su hijo reveló que el día domingo estuvieron "reunidos todos como familia, trabajando en las minas de Coscuez, grabando un video, el último que grabamos con ella. La pasó lo más de contenta". Un día después, en la tarde del lunes, fue hallada sin vida en su casa.

Publicidad

"Mi abuelo fue el primero que la encontró a ella en la casa, él del desespero salió a llamar a mi papá y a los vecinos, mi papá estaba guadañando. La encontró muerta, fue muy fuerte", reveló el hijo mayor a la emisora. El joven no dio mayores detalles, pero un informe conocido por el medio señaló que Florentino Ariza, su abuelo, la encontró suspendida de una viga por una cuerda.

Aunque esta información preliminar podría indicar que la mujer de 45 años se quitó la vida, su hijo Andrés Ortiz no cree que haya sido así. "Todo es materia de investigación, tengo una corazonada de que algo pasó, tenemos que investigar, algo tenemos que hacer, no se puede quedar así".

Publicidad

Recalcó que "estábamos bien, el día anterior estuvimos grabando, la noche del domingo me escribió y me preguntó '¿cuándo volvemos a grabar?', le dije que mañana [el lunes] no podía, que el martes y me dijo: 'llegue temprano, les tengo el desayuno y madrugamos a grabar'".

>> Le puede interesar: Mamá de Los Patojos: esta fue la última publicación de Yenny Ariza en redes sociales

Los sueños pendientes de Yenny Ariza, de Los Patojos

Andrés Ortiz detalló que su papá y su mamá se conocieron cogiendo café en Santander, de donde son oriundos, y decidieron conformar su familia. Hace cuatro años, en medio de la pandemia, él y su hermano empezaron a grabar videos.

"Ella fue la primera que creyó en nosotros, la primera que nos vio. Cuando salíamos al pueblo a grabar nos decían locos, sin oficio, que no íbamos para ningún lado, nos hicieron mucho daño, mucha envidia, pero nosotros seguimos luchando por este sueño", y agregó que estaban próximos a alcanzar los 100 mil seguidores en redes sociales, un sueño de su mamá.

Publicidad

Además, lamentó que "mi mamá se fue sin tener su casa propia, se fue sin vernos arriba, se fue con las ganas de ver a sus hijos crecer, con el sueño de tener su casita con paredes blancas y su cuarto con mariposas, le gustaban las mariposas".