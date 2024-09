Luly Bossa seis meses después de la muerte de su hijo: “Luces que apagué se me prenden”

Hace 6 meses, la actriz Luly Bossa reveló en redes sociales que su hijo menor, Ángelo, quien vivía con una enfermedad degenerativa - la cual le fue diagnosticada cuando tenía 11 -, había muerto. ¿Cómo ha llevado los días de duelo?

En entrevista con La Red, Luly Bossa contó que no se ha dejado llevar por la tristeza y, al contrario, se ha enfocado en sacar adelante proyectos que tenía en mente. Sin embargo, los primeros meses fueron tan retadores que hasta intentó mudarse de la casa en la que convivió con su hijo durante varios años.

“Luces que apagué se me prenden o de pronto estaba desayunando y sentimos clarito que alguien bajaba la escalera. Traté de mudarme, pero qué gallo. Entonces, yo empaqué la casa, o sea, a la semana yo empecé a empacar, empacar, empacar, en el cuarto de Ángelo hay cajas, todo se pasó para el cuarto de Ángelo”, comentó la actriz.

Aunque no ha logrado cambiarse, esa sí sigue siendo una idea que espera materializar pronto.

“Yo lo que quiero es que, cuando me mude, (pueda) vender la casa muy bien, no lo que dice en el mercado y voy a comprar otra que ya la tengo, divina, visualizada y hay mucha cosa que hacer, hay mucha cosa que uno puede hacer mientras tanto”, agregó Luly Bossa.

La ley Ángelo

En el diálogo con el programa de Caracol Televisión, Luly Bossa también señaló que radicó un proyecto de ley dedicado a Ángelo para ayudar a los cuidadores de personas enfermas, sin embargo, todo está en veremos.

“El problema grave de esta vaina, que la gente dice ‘es que el sistema de salud es una …’, pero a mí me parece que el problema es el humano, el pedo es el humano y la corrupción. (Espero) ayudar a la gente como yo quiero que alguien me ayude alguna vez, porque a mí se me parecieron ángeles. Entonces, sí es un poco como de rebeldía contra ese tipo de estrechez mental, de comodidad. Y si hay alguien que se los tiene que refregar en la cara, porque yo pasé por ahí, pues yo se lo refriego, yo no tengo ningún pedo con esa vaina”, puntualizó la actriz.