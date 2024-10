Mabel Cartagena expuso a hombre que la está acosando hace tres años: "Temo por mi vida"

La presentadora e influencer Mabel Cartagena causó revuelo en las redes sociales al revelar la identidad de un hombre que, según su relato, la está acosando desde hace tres años. La barranquillera aseguró que el tema ya lo está manejando con sus abogados, con una denuncia formal y que contrató seguridad privada porque teme por las represalias que el sujeto pueda tomar en su contra.

¿Cómo se dio cuenta Mabel Cartagena que la estaban acosando?

En sus historias de Instagram, la presentadora reveló con lujo de detalles lo que ha vivido durante los últimos tres años, desde que se radicó de nuevo en su ciudad natal, Barranquilla. Señaló que una cuenta anónima se ha dedicado a publicar contenido de ella, atacándola, exponiendo a sus hijos y a su esposo.

La situación se salió de control y ella se percató de lo que estaba pasando recientemente, cuando salió con uno de sus hijos al parque del conjunto residencial en el que vive y el niño le dijo que una niñera o empleada de otro apartamento siempre lo grababa. De esta manera descubrió que las personas, seguidores de esa cuenta anónima, la ven a ella o a su familia en la calle y deciden tomarle fotos sin su permiso para enviarlas a esa persona.

"La cuenta a la que ella lo mandó es una cuenta que hace tres años me lleva haciendo una persecución y un acoso impresionante. Todos los días, desde que yo me mudé a Barranquilla, en esta cuenta hablan pestes de mí", señaló la famosa detallando que, además, han expuesto sin censura la ubicación de su casa y el rostro de sus seres queridos.

Mabel Cartagena denunció acoso en redes. pic.twitter.com/pWkUuPZUVx — Solo Virales (@chisme_famosos7) October 22, 2024

Publicidad

¿Quién es la persona que está atacando a Mabel Cartagena?

Mabel Cartagena reveló que el hombre detrás de esta cuenta anónima es supuestamente John Jairo Julio. "Lo voy a exponer por supuesto, porque llevas tres años exponiéndome a mí, a mis hijos, esposo, padres y mis hermanos. No te voy a tener ningún medio de empatía, por supuesto voy a publicar tu cara y tu nombre porque eres una persona adulta".

La presentadora detalló que Julio administra una cuenta en redes conocida como 'El Jopo', en la que se comparten supuestos 'chismes' de su vida y otras creadoras de contenido. "Yo jamás lo había visto, no lo conozco, no tenemos ningún tipo de relación. No hemos trabajado juntos ni nos hemos cruzado", aclaró la barranquillera al mostrar las fotos del hombre en cuestión.

Publicidad

Cartagena señaló que no es la única famosa víctima de este sujeto, pues otras creadoras de contenido como Marcela García, Mafe Tips y Kimberly Reyes al parecer han pasado por lo mismo.

"Me cansé. Quise hacerlo público porque si a mí me llega a pasar algo, o a mi esposo o a mis hijos, ustedes ya saben quién es el responsable, la única persona que me acosa digitalmente y mi único enemigo es él", aclaró la presentadora que mencionó a la Fiscalía y señaló que sus abogados tienen todas las pruebas en contra de este hombre. "Temo por mi vida, se los digo sinceramente".

Tras su denuncia pública, Mabel Cartagena detalló que sus seguidores le han ayudado en su proceso, enviándole nuevas pruebas en contra del hombre. Incluso, algunas mujeres han acudido a ella comentándole que este sujeto al parecer las acosó sexualmente en redes sociales.

Por ahora, el hombre señalado por Mabel Cartagena no se ha pronunciado públicamente y se espera que sean las instancias judiciales las que establezcan su culpabilidad o inocencia.