Murió David Seidler, guionista de Hollywood, mientras pescaba

Hay luto en el mundo del séptimo arte ante la reciente pérdida del ganador del Óscar a mejor guion original en 2011, David Seidler. A los 86 años, el artista murió mientras se encontraba tranquilo realizando una de sus actividades favoritas: pescar.

La muerte sucedió el sábado 16 de marzo, pero la confirmó recientemente su mánager Jeff Aghassi en diálogo con la BBC. El hombre aseguró que "David estaba en el lugar que más amaba en el mundo, Nueva Zelanda, haciendo lo que le daba mayor paz, la pesca con mosca".

El mánager del guionista señaló que "si se le hubiera dado la oportunidad, es exactamente como él lo habría guionizado".

David Seidler es especialmente recordado por haber sido el guionista de la exitosa película El discurso del Rey, la cual en 2011 se llevó los premios Óscar a mejor guion original, mejor película, mejor director y mejor actor, premios que en ese entonces el artista nacido en Londres dedicó a "todos los tartamudos del mundo", pues él mismo enfrentó a lo largo de su vida esta condición.

En diálogo con el diario Times en 2011, reveló que este guion que narraba la vida del rey Jorge VI de Inglaterra, quien de pequeño era tartamudo, también le sirvió para contar su propia historia. "Para contar la historia correctamente, tuve que volver a sumergirme en la experiencia de ser tartamudo. Eso significaba volver al dolor y al aislamiento que conocí de niño".

El hombre nació en 1937, sin embargo, se radicó en los Estados Unidos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo que ocurrió en Londres. Sus primeros proyectos, tras estudiar en la Universidad de Cornell, fueron doblajes de traducción de películas de monstruos japonesas.

La llegada de David Seidler a la televisión se dio con la serie de la década de 1960 Adventures of the Seaspray. Algunos de sus trabajos más recordados fueron musicales infantiles como 'The King And I', 'Quest For Camelot' y 'Madeline: Lost in Paris'.