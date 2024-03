Murió Pete Rodríguez, el rey del bugalú, a los 92 años

Pete Rodríguez, el rey del bugalú, el pianista y director de orquesta que dio a conocer el género que mezcla la música cubana con el soul.



Micaela, una canción que se convirtió en un himno para los latinoamericanos caribeños fue solo una de las grandes composiciones que dejó Pete Rodríguez al mundo.

El artista falleció a los 92 años, así lo confirmó el sello discográfico Fania: "Con gran pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de banda, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguirá influyendo durante las generaciones venideras. Nuestras condolencias a su familia y amigos".

Pete Rodríguez fue uno de los mayores representantes del género bugalú, una mezcla de sonidos afrocubanos y el sol americano. Otro de los grandes éxitos que ahora escuchan sus seguidores para despedirlo es I like, like that, una canción de 1966.

Quien también lo despidió públicamente en redes sociales fue su gran amigo Rubén Blades, juntos hicieron un álbum en 1970 llamado De Panamá a Nueva York.