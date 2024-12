Pokémon Pocket celebra 60 millones de descargas y anuncia la expansión La Isla Singular con Mew

El universo de Pokémon sigue brillando con fuerza en el mundo digital, y la más reciente prueba de ello es el éxito imparable de Pokémon Pocket, el juego de cartas coleccionables para dispositivos móviles que, en menos de dos meses desde su lanzamiento el pasado 30 de octubre de 2024, ha superado los 60 millones de descargas en plataformas iOS y Android. Este logro no solo posiciona al juego como uno de los más destacados del año, sino que también le ha valido una nominación en los prestigiosos Game Awards en la categoría de Mejor Juego Móvil, un reconocimiento que celebra la excelencia técnica y creativa dentro de la industria de los videojuegos.

En celebración de este impresionante hito, The Pokémon Company anunció la llegada de la nueva expansión La Isla Singular, que estará disponible para todos los jugadores el próximo 17 de diciembre de 2024. Esta actualización promete introducir una serie de contenidos emocionantes, incluyendo nuevas cartas, portadas exclusivas y mecánicas que ampliarán las posibilidades estratégicas del juego.

Una expansión mágica liderada por Mew

La expansión La Isla Singular pone al icónico Pokémon singular Mew en el centro de la acción. Esta nueva colección de cartas presenta ilustraciones inéditas y detalles visuales cuidadosamente diseñados que capturan la esencia de la isla que da nombre a la expansión. Además, los jugadores tendrán la oportunidad de desbloquear sobres de mejora y participar en las elecciones mágicas para añadir estas cartas a su colección personal.

Entre las novedades más destacadas se encuentran las nuevas portadas para álbumes y vitrinas digitales, que permitirán a los jugadores personalizar su experiencia y mostrar su progreso en el juego de manera única. Estas adiciones, combinadas con el enfoque en estrategias más profundas y la posibilidad de crear barajas innovadoras, refuerzan el compromiso de Pokémon Pocket de ofrecer contenido fresco y emocionante para su creciente comunidad de jugadores.

Desarrollado por expertos y con una visión a futuro

El éxito de Pokémon Pocket no es casualidad. La aplicación fue desarrollada por Creatures Inc., reconocidos por su trabajo en el juego físico de cartas Pokémon, en colaboración con DeNA, quienes también estuvieron detrás del popular Pokémon Masters EX. Esta combinación de experiencia y creatividad ha permitido que Pokémon Pocket se destaque como una plataforma intuitiva y accesible para jugadores de todas las edades, manteniendo la esencia que ha hecho del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon un fenómeno global.

Además, Pokémon Pocket es completamente gratuito para descargar y jugar, lo que ha sido clave para atraer a millones de usuarios desde su lanzamiento. Aunque las compras dentro de la aplicación ofrecen opciones adicionales para avanzar en el juego, la experiencia principal sigue siendo totalmente disfrutable sin costo alguno, algo que The Pokémon Company prioriza para mantener la accesibilidad entre sus fans.

Más sorpresas antes de cerrar el año

La emoción no termina con la llegada de La Isla Singular. Pokémon Pocket también prepara una festiva cuenta regresiva que comenzará el 24 de diciembre de 2024. Durante esta temporada especial, los jugadores podrán recibir regalos exclusivos dentro del juego, sin ningún costo adicional, como parte de las celebraciones navideñas. Aunque los detalles específicos aún no se han revelado, se espera que estas recompensas incluyan contenido único que fomente la participación de la comunidad durante las festividades.

Una invitación para los entrenadores

Si aún no has explorado el mundo de Pokémon Pocket, ahora es el momento perfecto para unirte a esta experiencia que combina nostalgia y modernidad en el universo de Pokémon. Puedes descargar el juego de manera gratuita desde las tiendas de aplicaciones de iOS y Android, y comenzar tu viaje para coleccionar cartas, construir barajas y enfrentarte a otros entrenadores de todo el mundo.

Con un año lleno de logros y el lanzamiento de esta esperada expansión, Pokémon Pocket continúa demostrando por qué es una de las aplicaciones más exitosas y queridas por los fans de Pokémon. Y con más actualizaciones en camino, queda claro que este juego seguirá marcando tendencia en la comunidad de entrenadores alrededor del mundo.

