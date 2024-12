Carolina Cruz celebra su aniversario con Jamil Farah con emotivo recuerdo: "Gracias por arriesgarte"

Más enamorada que nunca, así está Carolina Cruz , quien se muestra en las mieles del noviazgo junto a su pareja, Jamil Farah. Este 12 de diciembre, fecha en la que conmemoran su aniversario, la presentadora dio un repaso por algunos momentos significativos de su relación y le agradeció por su compañía.

La presentadora de Día a Día no se contuvo al mostrar su cariño por Jamil Farah. En una publicación en su cuenta de Instagram, la también madre de dos niños compartió algunas instantáneas que retratan lo que han sido estos meses al lado del piloto.

"Nunca pensé que un cruce de miradas en Napoleón, un follow back, un like, un 🔥 y 12 años de diferencia, nos llevarán a esto", rememoró Cruz, quien en su pódcast ha contado que su primer encuentro con Jamil Farah fue en una fiesta con amigos.

Desde grandes eventos hasta en la comodidad de su hogar, Carolina y Jamil parecen disfrutar de cada uno de los momentos que sus movidas agendas laborales les permiten tener juntos.

"Gracias por arriesgarte, por no huir, por no tener miedo, por nunca exigirme tiempo y recibir con amor lo que puedo entregarte, por ser un amigo para mis hijos, un apoyo para mí y por sacarme de la cabeza los parámetros de una sociedad que no nos deja sentir", señaló la exreina.

Él no se quedó atrás, pues tras las bellas palabras que le dedicó su novia decidió conmemorar esta especial fecha con una dedicatoria en su perfil en redes. "Todo lo que está bien en la vida", acotó Farah, quien posteó una foto en un barco acompañado de Carolina Cruz.

¿Quién es Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz?

Jamil Farah, actual pareja de Carolina Cruz, es un piloto sanandresano. Amante de los deportes acuáticos y el boxeo, se convirtió en pareja de la presentadora después de que esta terminara una larga relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien ella tuvo a sus dos hijos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención al principio fue que Carolina Cruz, de 45 años, es 12 años mayor que Jamil Farah, motivo por el cual ella misma ha señalado, creía que no llegaría a nada.

Se vieron en una fiesta, en un evento con algunos amigos en común. Aunque no hablaron ese día, la mañana siguiente ella recibió una notificación de que él la había seguido en sus redes.

"Veo la foto y es un calvo, era el mismo pollo de anoche, me meto a mirarlo y le di seguir. No pasó nada, días después subí una historia y él me mandó un fueguito", recordó la presentadora de Día a día.

