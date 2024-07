¡Quiubo, mompirri!: Pedro El Escamoso se metió en el set de Noticias Caracol

Han pasado 22 años desde que Pedro El Escamoso conquistó los corazones de los colombianos. Ahora, el famoso personaje regresa a las pantallas de Caracol Televisión y este jueves, tras el triunfo de la selección Colombia, llegó al estudio de Noticias Caracol para celebrar.

Pedro Coral llegó más escamoso que nunca y sorprendió en horas de la mañana a los periodistas Andrés Montoya, Daniela Pachón y Pilar Schmitt en medio de la emisión del noticiero. Con la bandera Tricolor y su particular estilo, el personaje interpretado por Miguel Varoni se tomó el espacio para detallar que pasó en su vida estos 20 años.

¿Qué le pasó a Pedro El Escamoso?

Tras darle algunos consejos de moda a Andrés Montoya para mejorar su estilo y lanzarles algunos piropos al aire a Daniela Pachón y Pilar Schmitt, Pedro Coral reveló que en estos 20 años estuvo fuera del país. "I was in the USA, para la gente que no entiende inglés yo me fui a probar suerte a los Estados Unidos, me fui 22 años y 11 meses porque aquí tuve algunos problemas con la doctora Paula", reveló.

Pedro El Escamoso reveló que, para tristeza de todos los seguidores de su historia de amor con la doctora Paula, ese matrimonio terminó. Pero pidió que no se angustiaran, pues en la segunda temporada de la telenovela habrá para él nuevas oportunidades en el amor.

Sobre su vida en el exterior, presumió que "fui profesor de baile, le enseñé a todo el mundo a bailar El Pirulino, también fui actor, obviamente debido a mi físico y mi temperamento desperté muchos celos en el señor Tom (Cruise) y el señor Brad (Pitt), ellos me veían y pensaban '¿este quién es?', es que hay niveles".

¿Cuándo se estrena Pedro El Escamoso 2?

Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, se estrena el 16 de julio en Disney+ en Latinoamérica y, en Colombia, también en Caracol Televisión, a las 9:30 de la noche.

