¿Pedro, el escamoso, podría ser la clave para que Colombia gane la Copa América 2024?

Millones de colombianos y fanáticos del fútbol están emocionados con el desempeño de la selección Colombia en la Copa América 2024. La Tricolor avanzó como líder de su grupo a los cuartos de final del torneo, manteniendo la fe intacta de sus hinchas. En redes sociales, algunos creen que todo se debe al regreso de Pedro, el escamoso.

>> Lea también: Pedro, el escamoso 2: Carlos Torres y Miguel Varoni actuarán como padre e hijo

¿Qué tiene que ver Pedro, el escamoso, con la Copa América 2024?

A través de redes sociales, algunos internautas han señalado que el estreno de la segunda parte de Pedro, el escamoso, en las pantallas de Caracol Televisión le daría al equipo colombiano la suerte para ser el campeón de la Copa América.

Según ellos, todo está en la coincidencia de las fechas históricas. Como saben muchos hinchas del fútbol, la selección Colombia ganó la Copa América una sola vez, en el 2001, casualmente, el mismo año en el que se estrenó la primera temporada de Pedro, el escamoso.

Publicidad

Además, se debe tener en cuenta que la historia de la primera parte de Pedro, el escamoso, está inspirada en el histórico partido de Colombia ante Argentina en 1993, cuando la Tricolor los venció con cinco goles a cero.

Aunque se trata de una coincidencia que el estreno de Pedro, el escamoso 2, se dé justo cuando la selección Colombia se encuentra jugando en la Copa América, para muchos fanáticos el dato se ha convertido en motivo de esperanza.

Publicidad

"Pedrito nos va a traer la suerte", "Pedrinchi es el de la suerte", "No me quiero ilusionar todavía, pero ya lo estoy", "Ya me ilusioné", "No puede ser esa coincidencia", se lee en varios comentarios de los internautas por esta teoría.

¿Cuándo se estrena Pedro, el escamoso 2?

Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca, se estrena el 16 de julio en Disney+ en Latinoamérica y, en Colombia, también en Caracol Televisión, a las 9:30 de la noche.

>> Le puede interesar: Pedro, el escamoso 2: ¿cuáles son los nuevos amores del protagonista?