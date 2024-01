Rauw Alejandro se destapó sobre su ruptura con Rosalía y su supuesta infidelidad: "Fue frustrante"

La separación entre Rauw Alejandro y Rosalía fue una de las rupturas de famosos más sonada en el año 2023. Luego de varios meses, el artista puertorriqueño decidió hablar al respecto, aclarando los rumores sobre su supuesta infidelidad con una modelo colombiana.



Rauw Alejandro concedió una entrevista al influenciador Chente Ydrach en la que finalmente decidió hablar sobre su separación. Cabe recordar que en el mes de julio de 2023 se confirmó el rompimiento, luego de que meses atrás se comprometieran.

El puertorriqueño destacó que durante sus casi cuatro años de relación con la española, nunca estuvieron envueltos en peleas o noticias sobre escándalos. "La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia a otro lado pues no".

Sin embargo, aseguró que cuando se anunció su ruptura cometieron un error, pues en medios de comunicación y redes sociales se dejó un vacío que se llenó con especulaciones. "Yo aprendí de esto que, si vuelve a pasar, voy a salir rápido a decir lo que pasó, no voy a dejar que se formen especulaciones porque resultan en cualquier mier**".



El artista reconoció que en el momento se sintió frustrado, pues lo que más le afectaba era que su vida personal se estuviera viendo afectada por rumores sin sentido. "La gente todavía no sabe separar entre lo que es Rauw y Raúl", señaló.

En su momento se dijo que Rauw Alejandro había engañado a Rosalía con la influenciadora colombiana Valeria Duque , un rumor que creció por una joven tuitera que meses más tarde tuvo que dar unas declaraciones asegurando que había inventado todo, esto producto de una denuncia de la joven colombiana.

Según el puertorriqueño, "los hombres ya tienen el estigma de los 'hombres cabrones', y no lo culpo, tenemos mala fama", asegurando que ni las palabras de la misma Rosalía desmintiendo los rumores lograron acabar con la imagen que las personas se hicieron de él.



"Fue frustrante porque yo siempre me he proyectado como persona, con el fin del respeto hacia los dos", concluyó el cantante de 'Baby Hello'.