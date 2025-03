Rey Ruiz rompió en llanto al escuchar a Yo Me Llamo Ángela Aguilar: ¿de qué se acordó?

Nueve participantes se presentaron durante la gala de este miércoles 5 de marzo en Yo Me Llamo. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando la doble de Ángela Aguilar interpretó la canción Somos Novios, compuesta por el maestro Armando Manzanero.

Pocos segundos después de que la concursante iniciara a cantar se vieron salir las primeras lágrimas de Rey Ruiz. De ahí en adelante, el ‘Bombón de la salsa’ rompió en llanto. El maestro César Escola se acercó a él, lo abrazó y le pasó un pañuelo, a lo que Rey respondió con un “gracias”.

Una vez finalizada la canción, la también jurado Amparo Grisales miró fijamente a Rey, lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y puso su brazo izquierdo sobre el hombro del artista cubano. Él respondió a su mirada y le dijo: “No puedo evitarlo”.

“¿Dedicaste la canción a alguien?”, le preguntó Amparo a Rey, a lo que Ruiz expresó: “No”, y enseguida él dirigió su mirada a Yo Me Llamo Ángela Aguilar para decirle: “La cantaste hermoso, la cantaste hermoso”.

¿De qué se acordó Rey Ruiz para llorar durante la interpretación de Yo Me Llamo Ángela Aguilar?

Con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos, Rey Ruiz contó qué lo hizo emocionar de esa forma durante la interpretación de Yo Me Llamo Ángela Aguilar.

“Esa canción fue filmada en La Habana. Llevo 34 años fuera de mi país y cuando pienso en eso no puedo evitarlo. Es mi Habana, es mi pueblo”, señaló Rey, que enseguida le envió un beso a la distancia a la participante. “Con todo el cariño, maestro”, replicó ella.

Pero no solo Rey Ruiz se emocionó con la interpretación de Yo Me Llamo Ángela Aguilar. Amparo Grisales también elogió su gala: “Ángela, qué terciopelo, qué suavidad (…) estás divina con ese vestido (rojo), estás igualita, así que agárrate de ese personaje y no lo sueltes, porque la verdad fue hermoso”.

El tercero en reaccionar fue César Escola, quien molestando dijo: “No me gustó, me enamoró. Sigue así, niña, sigue así”.

Al final de la noche y tras las presentaciones de Yo Me Llamo Cornelio Reyna, Yo Me Llamo Gloria Trevi, Yo Me Llamo Dean Martin, Yo Me Llamo Selena Quintanilla, Yo Me Llamo Pepe Aguilar, Yo Me Llamo Greeicy, Yo Me Llamo Oscar D’ León, Yo Me Llamo Ángela Aguilar y Yo Me Llamo Bob Marley, se conoció el nombre del mejor participante de la noche y de los tres que quedaron en riesgo.

Armonio tomó la palabra y comunicó que el mejor participante de la noche había sido Yo Me Llamo Gloria Trevi.

Posteriormente, Búfalo hizo su entrada al set y les dijo a Yo Me Llamo Pepe Aguilar, Yo Me Llamo Greeicy y Yo Me Llamo Selena Quintanilla que quedaban en riesgo.

