Sandra Reyes: actores del elenco de Pedro El Escamoso reaccionan a la muerte de la actriz

La muerte de Sandra Reyes , a sus 49 años, ha conmocionado al mundo del entretenimiento en Colombia. La actriz, quien luchó contra el cáncer, siempre será recordada por su carisma y profesionalismo tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Su partida ha generado una oleada de emotivos mensajes de colegas, amigos y seguidores que lamentan la pérdida de una de las figuras más queridas de la televisión nacional.

Una actriz que dejó huella

Sandra Reyes alcanzó el reconocimiento nacional al interpretar a la doctora Paula Dávila en Pedro el Escamoso, un personaje que, junto al carismático Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni, marcó un antes y un después en las producciones colombianas. Su trabajo en la serie le valió el cariño de millones de espectadores, quienes hoy lloran su partida.

Miguel Varoni despide con emotivo mensaje a Sandra Reyes, su inolvidable Doctora Paula en Pedro el Escamoso

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón… ", expresó Miguel Varoni en un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales. El actor también publicó un video con escenas memorables de la telenovela, generando una avalancha de comentarios nostálgicos de los seguidores.

Reacciones de sus compañeros y amigos

Otros colegas de Sandra Reyes también compartieron sus condolencias. Alina Lozano, quien trabajó junto a ella en la misma producción, expresó a través de los stories de su cuenta de Instagram: " Se nos fue una de las grandes, amigos (…) hace siete meses nos vimos sin pensar que sería tu despedida. Fue algo casual y terminamos disfrutando mucho (…) te quiero Sandrita ".

Robinson Díaz, reconocido actor colombiano, lamentó la pérdida con un mensaje sencillo, pero contundente: "Lamento mucho la muerte de mi compañera y gran amiga. Gran actriz y gran mujer 🙏".

Por su parte, Marcela Mar publicó un sentido homenaje que incluyó una reflexión sobre la fragilidad de la vida: " La vida y sus misterios… esta fue la última vez que vi y compartí con Sandra Reyes, una ficción que todos vimos y que se revela como un miedoso presagio… La muerte, que siempre está acechando es dura y difícil de aceptar y comprender, hoy te despedimos pensándote como el ser luminoso y risueño que fuiste, magnífica y dulce compañera volviste a la luz ".

Andrea Guzmán, otra de sus compañeras de set, también expresó su pesar al compartir una fotografía del detrás de cámaras de la producción, acompañada del mensaje: "Amiga mía. Descansa. Siempre te recordaré. ❤".

El actor argentino Javier Gómez, quien fue el antagonista de Pedro El Escamoso, también se refirió al fallecimiento: "Recuerdos inborrables...Que pérdida tan lamentable, te fuiste demasiado pronto mi querida Sandra. "Siempre estarás en mi memoria Dra. Paula Dávila" QEPD 🙏🙏🙏🤍"

Un legado que trasciende las pantallas

Sandra Reyes no solo será recordada por su papel en Pedro el Escamoso. A lo largo de su carrera, conquistó al público con su talento y carisma en diversas novelas. Aunque en los últimos años había optado por llevar una vida más privada, lejos de los reflectores, sus interpretaciones siguen vivas en la memoria de los colombianos.

Sandra Reyes, una de las grandes actrices de Colombia

Sus amigos destacaron su resiliencia y amor por la vida, asegurando que siempre será recordada como una mujer valiente y talentosa.

Hoy, Colombia despide a una de sus actrices más queridas, cuya pasión seguirán siendo ejemplo para las nuevas generaciones de artistas.