Miguel Varoni lamenta la muerte de Sandra Reyes: "Hasta siempre mi doctora Paula"

Miguel Varoni se unió a las voces que lamentan este domingo la muerte de la reconocida actriz colombiana Sandra Reyes, con quien compartió el protagónico de Pedro, el escamoso, una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos.

"Hasta siempre mi doctora Paula... sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón", escribió el famoso actor en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto de la primera temporada de Pedro, el escamoso.

Producida por Caracol Televisión y emitida por primera vez entre 2001 y 2003, esta telenovela marcó historia en Colombia y muchos otros países. Allí, los espectadores se enamoraron de la relación entre Pedrito Coral y su jefe, Paula Dávila.

Sin embargo, en la segunda temporada de Pedro, el escamoso, que salió al aire este año, la doctora Paula también falleció. Los personajes se habían separado y, tras reencontrarse, ella le contó a Pedrito que padecía cáncer y le quedaban pocos días de vida.

Lastimosamente, la ficción se convirtió en realidad. Sandra Reyes luchó contra la misma enfermedad, un cáncer de seno, y esta patología terminó por apagar su vida la mañana del 1 de diciembre de 2024. La actriz murió a la edad de 49 años, dejando un inmenso dolor en la farándula y la cultura colombiana.

Sandra Reyes, una de las grandes actrices de Colombia - Colprensa

Doctora Paula, uno de los grandes personajes de Sandra Reyes en la TV colombiana

Aunque son numerosos los actores y actrices que sienten su temprano adiós, sin duda, Miguel Varoni y el elenco de Pedro, el escamoso sufren un golpe muy duro. Sandra Reyes dejó huella en esa producción y en los pasillos del Canal Caracol.

En esta casa, la actriz hizo papeles icónicos que fueron aplaudidos por el público, como el de Adriana Guerrero en La mujer del presidente, Pilar de Manrrique en La Saga, Amparo Cadena en El cartel de los sapos y Ana Lucía en Laura, la santa colombiana, entre otros. También son recordados sus personajes en la serie Rigo y en la película La pena máxima.

No hay duda de que Colombia pierde a una de sus actrices más importantes, una artista con carácter y sensibilidad, capaz de interpretar de forma natural cualquier rol que le escribieran. Paz en la tumba de Sandra Reyes, la inolvidable doctora Paula de Pedro, el escamoso.