Se crece la familia de Noticias Caracol y Gol Caracol: presentador anuncia que será papá

Mauricio Molano, periodista deportivo del Gol Caracol y Noticias Caracol, anunció que será papá y reveló el nombre de su bebé. Desde su cuenta de X, el comunicador dio la buena nueva con un video en donde aparece su esposa, Mónica Peña.

Con un pequeño mensaje, el feliz papá dijo: “Nos vemos en abril, Martín”.

Además, el periodista deportivo de Noticias Caracol en vivo y Gol Caracol mostró los regalos que su bebé ha recibido como un saquito de lana, un libro didáctico de cuentos y hasta unos pequeños zapatos. Los detalles del niño desde ya están ubicados en el árbol de Navidad de la familia Molano Peña.

Y es que la celebración no solo fue de Mauricio Molano y su esposa, Mónica Peña, sino también de la mascota de la casa, quien se sumó a la felicidad de la familia por recibir a un nuevo integrante.

Presentadora de Noticias Caracol que será mamá

La otra periodista de Noticias Caracol que será mamá es Andreina Solórzano. La presentadora estuvo soñando durante muchos años con quedar embarazada y hasta este 2024 ese deseo se hizo una realidad.

En entrevista con La Red, de Caracol Televisión, la comunicadora dijo que “muchos años pidiendo ser mamá, prácticamente desde que nos casamos en 2018 con Jesús, pero a algunas parejas se les hace esquivo ese deseo. Después de una larga búsqueda, es un bebé muy, muy, muy deseado”.

Además, dio detalles de cómo consiguió quedar embarazada: “Nosotros, después de que intentamos de forma natural, tuvimos que recurrir a ayuda de especialistas. Entonces, hicimos una fertilización in vitro. Fue un camino largo probando varios métodos de fertilidad, pasé por una clínica de fertilidad y no me fue bien”.

Andreina Solórzano reveló que tuvo que operarse para poder ser mamá. La presentadora de Noticias Caracol mencionó que “yo, de raíz, tenía un problema que tenía que ser operado y pasé por dos cirugías. Era una condición que es muy común en las mujeres. Muchas no lo saben porque es una condición silenciosa, que es la endometriosis. Entonces, ese es un problema que hay que atender antes de uno pensar en quedar embarazada para que el útero esté sano y bien para alojar vida”. También sostuvo que, una vez se dio cuenta de que la clínica a donde asistía no le funcionaba, “pasé a otra, ahí llegué a buenas manos y el primer in vitro ya fue efectivo”.

Cuando Andreina Solórzano se enteró de su embarazo, narró, fue un momento de “dicha total, fui muy feliz”.

Finalmente, Andreina reveló cuándo nacerá su hijo. El pequeño de la presentadora de 40 años llegará al mundo, aproximadamente, el 30 de diciembre de 2024.

En semanas recientes, Andreina escribió desde su cuenta de Instagram: “31 semanas. Faltan 50 días para conocerte, caraotica. Por estos días he leído mucho que el cerebro de las embarazadas se encoge, aunque se crean nuevas conexiones. Pero no tengo duda de que el corazón se ensancha y las hormonas se enloquecen. Lloro con el himno, literal. Aquí vamos, despidiéndonos de quienes somos, para recibir quienes seremos”.

