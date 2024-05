Así fue el día en que Darío Gómez mató por accidente al papá: estaba defendiendo a la mamá

La vida de Darío Gómez no fue fácil, especialmente porque su padre se transformó en un hombre violento que atemorizaba y maltrataba a todos los miembros de su familia. Un día, en medio de una disputa con su madre, el Rey del Despecho acabó accidentalmente con la vida de su progenitor, causando conmoción en sus cercanos.

La familia Gómez, originaria de San Jerónimo, Antioquia, tuvo grandes carencias desde la infancia. En entrevista con Expediente Final, algunos de los trece hermanos recordaron que la violencia que se vivía en su hogar los impulsaron a salir de él.

"Mi papá empezó maltratando a mi mamá y me fui como de 14 o 15 años. No me aguante el problema, dije: 'No, me meto en un problema aquí con mi papá'", aseveró Orlando Gómez.

Era una crónica de una muerte anunciada, pues en una ocasión, intentando defender a su madre, Darío Gómez acabó matando a su padre, quien estaba amenazando su integridad con un arma. Antes de morir, el Rey del Despecho aseveró que la actitud violenta de su padre había sido causado por una especie de maleficio, pues antes de ello había sido un hombre y esposo ejemplar.

"Decía algunas veces que quería matarla a ella y también acabar con los hijos… Ya estaba con el gatillo arriba porque él entró fue apuntándole a mi mamá. Se fue el tiro y maté a mi papá", recordó el fallecido Darío Gómez en una entrevista que concedió a Se Dice De Mí en 2016.

En medio del dolor por la pérdida de su padre, sus hermanos pidieron que no se le hiciera nada a Darío, puesto que todo había sido un accidente.

Pero esta no sería la única tragedia que atravesaría la hoy autodenominada dinastía Gómez Zapata, puesto que, tiempo después, una de sus hermanas y la matriarca de la familia fallecieron, haciendo que Gabriel Gómez, uno de los favoritos de Darío, se sumergiera en el alcohol y en los vicios.

