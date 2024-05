Gabriel Gómez sufrió por la muerte de su papá, a quien su hermano Darío Gómez le disparó

La familia Gómez Zapata, conformada por 12 hermanos entre los que destacan en la industria musical Darío, Hernán, Nelson y Gabriel Gómez, vivía en un entorno complejo en San Jerónimo, Antioquia. El papá de ellos era muy agresivo y eso dejó una gran huella de dolor en todos sus hijos.

Varios de los hermanos decidieron desde muy jóvenes abandonar la casa familiar en busca de su felicidad, pero quienes decidieron quedarse siguieron enfrentando los malos tratos. Todo cambió el día en el que Darío Gómez decidió defender a su mamá y mató a su papá; esta situación afectó especialmente a su hermano menor Gabriel Gómez, quien se refugió en las bebidas alcohólicas.

Hermanos de Darío Gómez recuerdan el día que el cantante le quitó la vida a su papá

Darío Gómez, el cuarto de los 12 hermanos, disparó en contra de su padre por accidente, pero esa muerte se encargó de dividir a la familia.

"Mi papá empezó maltratando a mi mamá y yo no me aguanté, yo me fui a los 14 años para otra finca", recuerda Orlando Gómez, hermano mayor. Nelson Gómez, el menor de los Gómez Zapata, también señaló en Expediente Final que "todos salimos de la casa por la pobreza que se veía".

La tragedia se hizo más grande en la vivienda, según recuerda el mayor de los hermanos, inició porque "mi papá cogió una escopeta que para matar a mi mamá y a ellos, entonces Darío se le aventó a quitarle la escopeta, la escopeta estaba cargada y a Darío se le disparó, le pegó a mi papá un tiro".

Los hermanos señalan que fue una situación muy difícil para todos. Orlando Gómez, en su rol de hermano mayor asumió la responsabilidad y gestión del proceso ante las autoridades. "Le dije a la policía: 'pasó esto, no le hagan nada a Darío, eso fue un accidente".

Gabriel Gómez, hermano de Darío Gómez, se refugió en el alcohol tras la muerte de su papá

Los hermanos Gómez Zapata siempre vivieron en medio de la tragedia, razón por la que varios encontraron en la música un refugio. A la violencia y la muerte de su papá también se sumaron las muertes de su hermana Rosángela, la de la hija de Darío Gómez y la de su mamá.

Sin embargo, a Gabriel Gómez todas estas dolorosas situaciones lo llevaron a una profunda depresión y a refugiarse en las bebidas alcohólicas. Aunque él era el gran compositor de la familia, siendo el autor de 'Juventud perdida', éxito de Darío Gómez, su carrera no pudo surgir de la misma manera que la de su hermano debido a su adicción.