Así fueron las últimas horas de vida de Freddy Rincón, antes de su aparatoso accidente

“Es el jugador insignia de nuestro país”, así recuerdan a Freddy Rincón sus familiares y amigos más cercanos. El exfutbolista que murió en un aparatoso accidente de tránsito en abril de 2022, cumpliría 58 años este 14 de agosto.

>>> René Higuita espera recuperar su casa después de más de 30 años: “A mí me dejaron en la calle”

Cronología de la muerte de Freddy Rincón

Expediente Final reconstruyó cómo fueron las últimas horas de vida del exdeportista fallecido el 13 de abril del 2022 en una clínica de Cali.

Antes de que se accidentara en la camioneta en la que iba, Freddy Rincón, cuentan sus amigos cercanos, tenían el ánimo arriba y ganas de rumbear, por lo que decidió seguir la fiesta en compañía de algunas amigas en un estadero llamado El Bromus, ubicado en la Calle Quinta con carrera 26, en Cali. Y, luego, hacia las 4:00 a.m. del 11 de abril todos salieron del lugar a buscar algo de comida.

Publicidad

"Se dice que él estuvo en la Roosevelt desayunando, comiendo algo y, posteriormente, venía subiendo hacia su apartamento, en la zona oeste de Cali”, contó Juan Carlos Vásquez, FIFA Match Agent y amigo del futbolista.

En ese momento se configuró la fatal noche. Mientras Freddy Rincón iba manejando rumbo a su apartamento, colisionó contra un bus de transporte público en la calle Quinta con 34, luego de pasarse el semáforo en rojo. Por no tener el cinturón de seguridad puesto, él llevó de la peor parte y las mujeres que iban en el vehículo salieron ilesas.

Publicidad

"Sabíamos que si Freddy salía de esa iba a ser un milagro de Dios, porque los médicos ya nos habían advertido lo que se estaba viviendo con él y ahí solamente fue esperar, rezar y que por ahí se hubieran equivocado (los médicos)”, recuerda Faustino Tino Asprilla.

Por su parte, Sebastián Rincón, hijo del exfutbolista, cuenta que mientras su padre estaba en la clínica tuvieron una conexión muy especial y siempre tuvo la esperanza de que las cosas se mejoraran.

“Yo lo vi con ese poco de máquinas y pues yo nunca había vivido algo así. Yo ahí como que me puse a hablar con él, le agarré la mano - porque él me decía que uno tenía que hablarles a las personas cuando están así - y cuando levanto él tenía esto de acá (los ojos) como con lágrimas, entonces fue, creo, una conexión muy especial de que siento que me escuchó, porque yo digo ‘él sabe que estoy acá y él va a pelear por seguir con nosotros’”, afirma Sebastián Rincón.

Finalmente, Freddy Rincón murió el 13 de abril de 2022 tras permanecer casi dos días en grave estado de salud en una clínica de la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

No se pierdas ningún contenido de Expediente Final.