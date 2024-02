El legado de Freddy Rincón: El coloso de Buenaventura que hizo vibrar a todo un país

Freddy Rincón fue más que un jugador de fútbol y se ganó el título del ‘Coloso de Buenaventura’ por su tamaño gigante y por esa hazaña inolvidable cuando en un segundo de gracia le metió un gol a Alemania en el Mundial del 90 y todos los colombianos nos quedamos sin aire y nos llenamos el corazón de alegría, el mismo que se metió en líos con la justicia y lo terminó sentando en la banca. Los Informantes recorrió los pasos de Freddy Rincón que lo convirtieron también en una leyenda.

“En el vídeo se ve, en el vídeo de la panadería, que Freddy le está pidiendo la llave al amigo y el amigo no y le están rogando, Freddy no, no, se subieron, 39, quinta y si Freddy hace la ilegal se salva porque Freddy va y voltea a la izquierda, él habría visto el bus que viene, pero no”. Harold Saa cuenta con detalle porque se sabe de memoria el recorrido que hizo Freddy Eusebio Rincón Valencia la noche del 12 de abril de 2022, cuando se fue de rumba se estrelló contra un bus y ahí se le acabó la vida a Freddy, ese mismo futbolista que le metió un gol al arquero alemán entre las piernas en el Mundial de 1990.

Harold Saa es músico y ha ido perdiendo la vista por culpa de un glaucoma, Freddy era su mejor amigo, el tipo con quien pasó la pandemia bajo el mismo techo, aquí en la casa de Harold, en un barrio de Cali. “¿Qué hacían? Cocinábamos, veíamos mucho fútbol”. Freddy tendría hoy 57 años, se había casado primer con Piedad Hernández y luego con Adriana Lucumí y también con Priscila Silvestre, tuvo cuatro hijos y por estos últimos años andaba soltero.

“La menor era María Clara, que creo que ella tiene como 17, 18 años ya y Leonardo ya ciudadano, pues Steven que es el mayor, Freddy Steven y Sebastián que es el que juega fútbol, creo que se fue a Europa de nuevo, creo”. Freddy Eusebio que había nacido en Buenaventura, hijo de Rafael un zapatero y de Rufina, le hacía el quite al amor, se podría decir que era un enamoradizo y coquetón, tenía su pinta y ese uno 1.93 de estatura, más su fama y casi leyenda, pues claro que llamaban la atención, pero en esos asuntos del amor prefería quedarse en la banca. “Tuvo muchos desengaños con sus exparejas, pues nunca hablamos de ese tema del por qué se separó, pero yo sí sentía que estaba desilusionado”.