René Higuita espera recuperar su casa después de más de 30 años: “A mí me dejaron en la calle”

René Higuitatenía 28 años cuando el mundo enteró se enloqueció con su carisma, su melena y sus audacias en la cancha de fútbol. En el Mundial de Italia 90 cambió las reglas del fútbol, pero también por sus jugadas fuera del arco, el viejo Milla de Camerún metió un gol que acabó con los sueños de Higuita constándole el partido.

“Por encima de los títulos que se haya ganado se dejó esa pequeña cosita en la historia, para toda la vida. Yo creo que eso fue lo más importante, y de donde salió, pues de los cuestionamientos. Este es loco, este es loco. Sentía y creía que estaba haciendo algo bueno y el tiempo me dio la razón”, aseguró el exfutbolista.

Hoy, tiene 57 años y sigue con la melena que lo caracterizó. Tiene 4 nietos y sigue con sus miles de recuerdos. No olvida uno de los grandes golpes que yo llevó a la fama y fue la jugada inolvidable del escorpión el 6 de septiembre del 95, durante un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra en el Estadio de Wembley en Londres.

“El escorpión empieza con lo que yo siempre también digo, respeto, amo y son los niños”, mencionó Higuita. Y es que, para un comercial de televisión de Frutiño, mientras él jugaba con los pequeños, se le ocurrió atajar el balón de espaldas al arco, levantando las piernas e imitando las pinzas de un escorpión. “Cuando sale la publicidad en los estadios me pedían hacer ese paso, pasaron como dos años y dije: voy a hacer el escorpión, no sé en dónde. Pasaron 7 años y ese balón se me presentó en Wembley, el templo del fútbol”, agregó. Una genialidad que lo inmortalizó.



Sin embargo, está metido en un pleito que no lo deja estar tranquilo. “Estoy metiendo todos mis ahorros a la casa del Poblado, todo lo que yo había conseguido con el Atlético Nacional y un premio que me gané por ser el mejor jugador de Colombia allá lo invertí”, relató a Los Informantes.



La casa que compró hace 30 años con su esposa, Magnolia Echeverry, terminó involucrada en un proceso de extinción de dominio, al parecer, por estar en manos de personas señaladas de pertenecer al Cartel de Medellín. Su compadre, Campo Elías Meneses, fue el que hizo los negocios de la compra de la vivienda, pero a Higuita no le convino para nada haber mencionado, en algún momento, ser amigo de Pablo Escobar.

El certificado de tradición y libertad demostró que los Higuita se la compraron a una señora en enero del 93, ella a su vez la había comprado 6 meses antes, pero la Fiscalía tiene la hipótesis de que la casa era de un socio de Escobar, que cayó en desgracia. “A mí a veces me quita el sueño porque de pronto yo lo pude superar, pero es que ahí estaban todos mis ahorros”, señaló.



Después del polémico caso, vino algo peor para él, pues estuvo 9 meses en la cárcel por intermediar en la liberación de la hija de un socio del líder del Cartel de Medellín. “Son 30 o 31 años esperando que resuelvan porque a mí me dejaron en la calle. Lo invertí todo allá y este es el momento que siguen sin resolver”, afirmó.

Los Informantes tomaron un dron para mostrarle a Higuita en lo que está su casa hoy en día y con desilusión exclamó: “No, es que no hay nada, es irreconocible. Que tristeza en lo que se convirtió el sueño”.

Él con su abogada, Luisa Fernanda Mejía, están luchando por cerrar el caso que le ha costado tantos sufrimientos. “Quien le vendió al señor Higuita fue objeto de una denuncia por otro propietario anterior por falsedad en documento público, parece ser que no le pagaron la totalidad de la casa, entonces el señor interpuso la demanda también por hurto calificado”, mencionó la defensora.

René Higuita sigue esperando poder recuperar su casa, ya no para su disfrute, pero al menos, espera dejarla de herencia a sus nietos.