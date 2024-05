Nelson Pinedo nació en Barranquilla en 1928 y logró con su voz y su talento un gran éxito internacional en la década de los 50. Sin embargo, sus últimos días se dieron en medio de la pobreza absoluta, sintiéndose abandonado por sus colegas y su público.

'El almirante del ritmo' como lo apodaron por su talento musical fue el primer colombiano en llegar a la Sonora Matancera, agrupación cubana que está cumpliendo 100 años, y además su apariencia lo llevó a ser considerado como un galán para las películas mexicanas. ¿Por qué terminó su vida sin dinero?

William Vinasco Ch., director del programa radial Una hora con la sonora y quien conoció al cantante barranquillero, señala que los cantantes de su generación "no pensaban mucho en el dinero, es lo que yo creo, en ahorrar para el futuro, en tener su casa, cierta estabilidad familiar y era una política generalizada. En aquella época era más el reconocimiento, los aplausos, el traguito, el trasnocho y la buena vida".

Fue el primer artista colombiano en internacionalizarse y su muerte fue completamente absurda, la pobreza reinaba en sus días y su público prácticamente lo olvidó. No fue fácil ver morir a Pinedo, la voz insigne de la música tropical en nuestro país, interprete de temas como 'Aunque me cueste la vida', 'En el mar', 'Quién será', 'Momposina', 'Gavilán Pío Pío', y 'Me voy pa' La Habana'.

Jorge Luis Maldonado, integrante de la Sonora Matancera reconoce que "yo me había enterado de su situación, ya un poco tarde, ya estaba bastante avanzado en edad y en su situación de salud. No tuve la oportunidad de conversar con él ni de comunicarme con él".

El estado precario de Nelson Pinedo en sus últimos días llamó la atención de sus amigos Ricardo y Saúl Campanella, quienes lo acompañaron y ayudaron, pero que no pudieron hacerle frente a los problemas de salud que ya aquejaban al cantante y acabaron con su vida.

"Siendo un artista de la talla de él, un artista de grandes orquestas, de aplausos, verse en el estado de pobreza al cual llegó, prácticamente de indigencia, de abandono, sin aplausos y sin amigos", señaló Ricardo Campanella fue una de las cosas que más afectó al cantante colombiano.

Su voz poco a poco se fue opacando, ya no se veía al hombre talentoso y divertido de años atrás. "De pronto Nelson fue perdiendo la agilidad física, no la mental, porque él siempre tenía la afinación y estilo original. Pero él quería verse rodeado de ese nombre tan famoso que adquirió con la Sonora Matancera y llegar a ese momento de sentirse solo, abandonado, que ya las orquestas no te llaman", Juan Piña, cantautor colombiano.

Los hermanos Campanella decidieron ayudarlo a mediados de 2016, cuando se enteraron de su situación en Caracas, Venezuela. "Comenzamos a darle su asistencia con un equipo médico multidisciplinario en la clínica, estamos hablando 17 días que se mantuvo hospitalizado. Mejoró y de pronto entró en una recaída", recuerda el doctor Ricardo Campanella.

Nelson Pinedo estuvo hospitalizado en la clínica La Isabelina y ahí permaneció 17 largos días, los galenos no daba buenos pronósticos. Mientras estaba en el centro clínico ubicado en Valencia, Venezuela, se dedicó a cantarle a las enfermeras y alegrar el corazón de los pacientes hasta que una bronconeumonía y una insuficiencia renal acabaron sus días.