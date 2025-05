Tatiana Hernández, estudiante desaparecida en Cartagena, ganó beca en España: esto dicen sus padres

Casi tres semanas han transcurrido desde el momento en que Tatiana Hernández, estudiante de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada , salió del Hospital Naval de Cartagena y nunca regresó. Un turista logró grabarla accidentalmente por última vez en la tarde de aquel fatídico domingo 13 de abril: en las tomas se le veía tranquila y sentada sobre unos espolones, pero de ella no se ha vuelto a saber.

Sus padres, Lucy Díaz y Carlos Hernández, no han descansado un solo minuto desde que conocieron la lamentable noticia. Han hablado con varios medios de comunicación y en cada entrevista que dan le hablan a su hija, con la esperanza de que, desde donde quiera que se encuentre, los escuche. Ambos están seguros de que la joven estudiante no ha muerto, sino que se encuentra retenida en algún lugar. "No me le hagan daño. Ella no merece estar pasando por esta situación" pidió, entre lágrimas, la madre de la estudiante.

Tatiana Hernández es recordada por ser una joven muy inteligente : su excelente promedio académico y la pasión por ayudar a los demás la llevó a poder escoger el lugar de sus prácticas profesionales, razón por la que decidió hacer su rural en Cartagena junto a algunos de sus amigos. "Es una joven que siempre quiere aprender. Se sentía muy orgullosa de las suturas que había aprendido a hacer acá y de todo lo que había avanzado en cirugía. (...) Tatis es supremamente inteligente y no tenía el porqué desaparecer de la nada, porque su ilusión más grande era ayudar a la gente, entonces no hay razón de ser de su desaparición. No hay razón de ser, no la he encontrado todavía", recuerda Marina Sarmiento, administrativa en el laboratorio de Simulación de la institución educativa en la que estudia la desaparecida.

Por su misma disciplina en lo que estudiaba, recientemente la Universidad Militar Nueva Granada dio a conocer que Tatiana Hernández ganó una beca para hacer una especialización y complementar sus estudios en España. Esta beca, relata su padre, había sido solicitada por ella misma antes de haber desaparecido. "Quiero decirte que nos avisaron de la Universidad Nueva Granada que te acabas de ganar una beca en España, para estudiar allá, la solicitud que tu pasaste, la pasaste mi negra, mi gatica, tu vas a volver y te vas a ir para allá porque te ganaste esa beca", dijo su padre.

Y es que la enorme felicidad que provoca esta noticia se ha visto apagada por la desesperación que actualmente viven sus padres, quienes aún desconocen el paradero de su hija de 23 años. "Tatiana, mi amor, tú sabes que tu familia te quiere mucho, te estamos esperando. Dile a las personas que te tienen que por favor sean solidarios. Ellos deben tener familia, que por favor te abran una puerta mi amor. Todos te estamos esperando y queremos darte un fuerte abrazo, vuelves al seno de tu hogar y no ha pasado nada pero pídeselo mi amor que ellos te pueden dejar salir si tú lo pides", dijo su progenitora.



Desaparición de Tatiana Hernández: ¿qué dicen sus amigos?

Las personas cercanas a Tatiana aseguran que ella, hasta el día de su desaparición, siempre mostraba una sonrisa y una profunda pasión por su trabajo . Nunca se le veía triste ni desanimada por lo que hacía; al contrario, estaba muy contenta por los reconocimientos que recibía a diario. "Ella me decía que se sentía muy feliz porque los médicos, no solo en ortopedia sino también en otras áreas, la felicitaban por ser una de las mejores internas. Incluso me enviaba fotos de tornillos y otros objetos ortopédicos que le regalaban los cirujanos, porque le emocionaba que la llamaran doctora y que estuviera tan inmersa en ese mundo", comenta Carvajal.

Sin embargo, como en cualquier profesión, no todos los días eran fáciles. Para lidiar con las cargas y el estrés de sus prácticas médicas, Tatiana solía salir a caminar, ya que, según ella, al dirigirse al mar "todos los problemas desaparecían". Amigos como Jeisson Grajales recuerdan que, a pesar de las presiones de su carrera y otros problemas personales, siempre se la veía con una felicidad evidente que la hacía destacar, convirtiéndola en un ejemplo a seguir.

Según su madre, Hernández habría sido abordada por dos hombres.

María Valentina Sánchez, una de las compañeras de Tatiana en la carrera, recuerda con cariño cómo ambas solían realizar diversas obras de caridad y trabajos sociales en distintas regiones del país. En muchas de estas iniciativas, su principal objetivo era ayudar a los niños, brindándoles apoyo y realizando actividades que les beneficiaran. Juntas, compartieron muchas experiencias solidarias que dejaron una huella en quienes las conocieron. "Ella ha tenido un corazón enorme, una sonrisa preciosa y gigante hacia cualquier persona. Es una persona muy empática y muy amorosa. Una de las mayores cualidades que tiene Tata es su amor hacia los demás sin importar nada, porque ella siempre brinda amor sin esperar algo a cambio", dijo la cercana a este medio.



Amigos de Tatiana Hernández convocan a nueva marcha para exigir su regreso

En honor a Tatiana Hernández, amigos, familiares y conocidos de la joven estudiante en Bogotá convocaron a una nueva movilización para exigir su pronto regreso a casa. Esta marcha se llevará a cabo el próximo domingo 4 de mayo e iniciará a las 10:45 de la mañana. El recorrido se hará en la carrera Novena y partirá desde la carrera 11 # 101 - 80.

Esta movilización sucede a la que se llevó a cabo en la noche del pasado miércoles 30 de abril, en un tramo de la avenida carrera Séptima. "Con vida se la llevaron, con vida la queremos. ¡Hasta encontrarla no nos detendremos!", arengan los compañeros, estudiantes, parientes y demás asistentes a la movilización en su honor, que recorrió este importante corredor vial desde el Hospital Militar Central de Bogotá hasta el centro comercial Avenida Chile.



