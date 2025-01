El trágico accidente en el que murió Herman Córdoba, joven promesa del fútbol colombiano

Herman Córdoba Rentería, conocido por su talento como delantero y mediocampista ofensivo, jugaba para el Atlético Huila. Su habilidad en el campo y su destacada participación en varios partidos, incluyendo una notable victoria contra el Deportivo Pereira, lo habían convertido en una figura prometedora del fútbol colombiano. Con solo 19 años, Córdoba ya se proyectaba para ser uno de los mejores. Este es su Expediente Final .

El accidente que acabó con su vida

El 20 de septiembre de 2009, la vida de Herman Córdoba y de sus seres queridos cambió para siempre. El joven futbolista murió en un trágico accidente automovilístico cuando el vehículo en el que viajaba se estrelló e incendió. El accidente resultó en la muerte de Córdoba y otras dos personas, dejando un profundo dolor en toda su hinchada.

Celebración que terminó en tragedia

Los tres deportistas, Herman Córdoba, el volante Mario Beltrán y el futbolista Juan Camilo Restrepo, junto con su amiga María Elena Cruz, querían disfrutar de las aguas termales de Rivera para celebrar el gol de la naciente estrella del Atlético Huila y la buena temporada del equipo.

Jorge Perdomo, presidente del Atlético Huila en ese entonces, comentó sobre la ruta: “Quienes conocen esta ruta saben que, del cruce de la carretera principal, la ruta 45 a subir a Rivera es una recta que se presta precisamente para desarrollar altas velocidades”.

Últimos momentos de alegría

Hacia las 11:00 p.m., los jóvenes se ubicaron en un estadero. Juan Camilo Restrepo, sobreviviente del accidente, recordó: "Estuvimos en las termales, ese día estábamos tomando jugo de naranja con vodka. Nos tomamos, no sé, yo creería que dos vasos de jugo de naranja con vodka, porque pues estábamos manejando”.

Los jóvenes disfrutaron de un momento agradable, bailando y riendo. Sobre la medianoche, decidieron que era el momento de volver a casa.

El fatal accidente

Al volante del vehículo iba Herman Córdoba, acompañado por Juan Camilo Restrepo, Mario Beltrán y María Elena Cruz.

Restrepo recordó: "Lo último que recuerdo esa noche es que me subo al carro y me pongo el cinturón de seguridad. Entonces, cuando me pongo el cinturón de seguridad, me quedo dormido y mi siguiente recuerdo es más o menos 6 días después del accidente en la clínica”.

El expresidente del Atlético Huila, Jorge Perdomo, explicó: “Herman venía sobre la 1 o 2 de la mañana bajando de Rivera. Estaba estrenando un carro. En la versión de la Policía es que se estrelló de frente contra un bus escalera que estaba parqueado”.

José María Yepes, periodista deportivo, añadió: “Ahí hubo exceso de alcohol y exceso de velocidad. Eso quedó comprobado absolutamente todo. Ellos estaban de fiesta, estaban de celebración. Y pues una situación absolutamente lamentable”.

Consecuencias del Accidente

Juan Camilo Restrepo logró sobrevivir y fue trasladado de inmediato al centro asistencial cercano a la zona. María Elena Cruz no corrió con la misma suerte; su cuerpo fue consumido por las llamas y murió minutos después.

Luz Helena Rentería, madre de Herman Córdoba, recordó: "Pasaba un señor que iba en una moto y vio que se quejaban en un carro. Él paró la moto y cuando vio el estrellón, alcanzó a sacar al muchacho que estaba al lado de mi hijo”.

Córdoba y Beltrán murieron en el accidente, conmocionando al fútbol profesional colombiano.

Juan Camilo Restrepo, el único sobreviviente, todavía recuerda el accidente con profundo dolor: "Tengo quemaduras en toda la espalda, en los brazos, esta orejita es reconstruida”.

La muerte de Heman Córdoba dejó una profunda tristeza en el Atlético Huila y en todos aquellos que lo conocieron y admiraron. Su talento y carisma en el campo de juego serán recordados por siempre.