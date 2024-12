Familia del ciclista Marlon Pérez clama por justicia mientras se esclarece su asesinato

El ciclista paisa Marlon Pérez se destacó desde joven en el ciclismo de pista y ruta. Su carrera estuvo marcada por importantes logros, como el campeonato mundial juvenil de pista en 1994 y la victoria en el Tour Nord-Isère en Francia en el año 2000. Además, ganó varias etapas de la Vuelta a Colombia, consolidándose como uno de los grandes del ciclismo colombiano.

Más allá de sus triunfos personales, Marlon Pérez fue conocido por su papel en ayudar a otros ciclistas colombianos a llegar al ciclismo europeo. Entre ellos, Rigoberto Urán, quien encontró en Pérez un mentor y amigo. Este espíritu de colaboración y apoyo mutuo es parte del legado que Marlon dejó en el deporte.

Marlon Pérez fue campeón mundial juvenil y orgullo del ciclismo colombiano Foto: Expediente Final

El trágico final

El 13 de octubre de 2024, Marlon Pérez fue asesinado en El Carmen de Viboral, Antioquia. Según relatos, Marlon había salido a encontrarse con amigos, sin saber que nunca regresaría a casa. La cita era a las 4 de la tarde en un estadero local, pero el encuentro terminó en una tragedia que aún no se esclarece. Expediente Final hizo una cronología de su muerte.

Recuerdos de amigos y familia

El ciclista Santiago Botero recordó el doloroso hecho: "Duro porque no nunca se imagina que el fin de una persona deportista de bien de esa manera, lógicamente es impactante para todos. Todavía tenía mucho por vivir”. Jairo Andrés Cárdena, amigo de Marlon, expresó: "Es inesperado, vivimos en un país donde las circunstancias también no nos dejan por fuera de esta situación que pudo haber ocurrido allí”.

La investigación en curso

El hermano del ciclista, Jader Santana Arango, contó a Expediente Final: “Decir qué pasó en ese momento no sabría decir, tal vez Marlon por confiado le dio confianza a esta persona y esta persona que es un delincuente porque ya tiene muchos antecedentes, quién sabe qué pasaría con Marlon, se ofendería por algo”.

Marlon Pérez fue herido con arma blanca y trasladado al Hospital del Carmen, donde falleció a las 11 de la noche.

Un futuro truncado

Marlon tenía planes de convertirse en entrenador de paracycling, un sueño que quedó truncado por su repentina muerte. El presunto agresor, conocido como Posada, fue capturado el 13 de octubre, pero no se declaró culpable y está a la espera de ser judicializado. Colombia quedó sorprendida por este acto, y las autoridades continúan investigando.

Clamor por justicia

Mónica Pérez Arango, hermana del ciclista fallecido, contó: “Un capturado, que no es inicialmente el que se señaló, se van aclarando, se lleva un proceso de investigación muy limpio, está capturado, no han emitido la condena, estamos esperando que se haga justicia, eso no nos lo va a devolver, pero sí estamos esperando de pronto también saber un poquito más de la verdad”.

Un legado inolvidable

Para el país, el ciclismo y su familia, la pérdida de Marlon Pérez es irreparable. Sus dos hijos aún están tratando de entender por qué ocurrió este horrible acto que los dejó huérfanos de padre. Pérez estaba separado y vivía solo con su mascota.

El ciclismo colombiano de luto adiós a Marlon Pérez, un ícono del deporte Foto: Expediente Final

"Marlon es seguirlo recordando como lo que era, con la sonrisa que él tenía, la sonrisa espontánea, el gran ganador que siempre fue, un líder”, aseguró su hermano.

El entrenador y ciclista Luis Felipe Laverde dijo: “Deja ese legado de que se pudo en un momento donde el ciclismo colombiano estaba un poco apagado y que dependía mucho de esos grandes escaladores tuvo un triunfo en un escenario distinto que fue el velódromo, entonces queda como legado y como historia del ciclismo colombiano”.

La comunidad ciclista y el país entero esperan que se haga justicia y que el legado de Marlon Pérez continúe inspirando a futuras generaciones de ciclistas.