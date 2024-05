Gabriel Gómez, hermano de Darío Gómez, fue habitante de calle por varios años

Aunque Darío Gómez logró convertirse en 'El rey del despecho', no fue el único gran artista dentro de su familia. Siguiendo sus pasos estaba Gabriel Gómez, uno de sus hermanos menores, cantante y compositor, a quien la vida no le sonrió de la misma manera debido a sus problemas con el alcohol.

Debido a las circunstancias de su familia, que creció en medio de un panorama de necesidad y violencia intrafamiliar, Gabriel Gómez encontró en las bebidas alcohólicas un refugio que lo alejó de su gran sueño: ser un reconocido artista como su hermano Darío Gómez.

Junto a su grupo musical cantaba en varios pueblos de Antioquia y vivía junto a Ninfa Gómez, su gran amor y madre de sus dos hijos. Sin embargo, los problemas emocionales que afectaban a Gabriel Gómez y la agresividad que salía a flote cada vez que bebía se hicieron más presentes y acabaron con su relación y carrera musical.

"Vivió con mi mamá 11 años, yo con mi papá pasé una infancia bonita, pero aproximadamente a los 10 años había mucho conflicto con mi mamá", recordó Julián Gómez, uno de sus hijos. Fueron tantas las situaciones difíciles que causó a su familia que Gabriel Gómez decidió alejarse de su familia y se convirtió en un habitante de calle.

"Por ahí empezó a cambiar la vida de Gabriel, ya él tomaba casi que todos los días y empezaba a llamar a la mujer para que volviera con él. Él la amaba", aseguró su hermano Wilson Gómez, quien intentó sacarlo de las calles en tres ocasiones. "Le cogió la ventaja el trago, se atrasaba en el arriendo y en los pagos".

Gabriel Gómez deambuló varios años por las calles de Bello, Antioquia, pueblo que no abandonaba con la esperanza de algún día recuperar su hogar, intercambiaba canciones por comida y a todos les comentaba que era el hermano del gran Darío Gómez. En medio de su vida en las calles del municipio, escribió la canción 'Lejos del nido', dedicada a su familia.

Estando habitando las calles, Gabriel Gómez sufrió varios accidentes que casi acaban con su vida, pero ninguna de esas situaciones lo alejó del alcohol. Sus hermanos intentaron varias veces alejarlo de ese mundo, especialmente Darío Gómez le pedía que se enfocara en la composición de canciones, intentos que fueron fallidos y terminaron por alejarlo de su familia.

Después de varios años, Gabriel Gómez entró en rehabilitación y tras la muerte de su hermano Darío Gómez tomó las riendas del legado musical. Desafortunadamente, murió un año más tarde que su hermano, sobre un escenario interpretando la canción 'Nadie es eterno en el mundo'.

"Él decía que a Darío le hubiera gustado morir cantando y él me decía: 'Así sí me gustaría morir, hermano, no en un accidente, sino morir haciendo lo que me gusta, cantando'. Por eso yo quedé con la sangre fría al darme cuenta que mi papá murió cantando 'Nadie es eterno en el mundo'", aseguró su hijo Julián Gómez.