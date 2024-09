La Gorda Fabiola y una experiencia sobrenatural que la marcó tras salir de cirugía

La reconocida humorista Fabiola Posada, conocida como La Gorda Fabiola, murió en la mañana del 19 de septiembre de 2024 tras una larga batalla contra varias enfermedades.

En 2014, la querida Gorda Fabiola enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando los médicos le diagnosticaron problemas en el corazón. “Sufrí una serie de infartos que me llevaron a cuidado intensivo y, cuando me hicieron los exámenes, a ver si con un cateterismo solucionábamos todo, había perdido el 60% de mi corazón y la solución era cirugía de corazón abierto”, recordó.

Desde entonces, su vida no volvió a ser la misma, pues los complicados problemas de salud la llevaron, incluso, a enfrentar una fuerte depresión.

La 'revelación' del más allá

Tras la cirugía a corazón abierto, una mujer misteriosa se apareció en la clínica diciendo que tenía que ver con urgencia a La Gorda Fabiola. Sin más, la humorista aceptó su ingreso.

“Comienzan una cantidad de fenómenos que no tienen explicación más que en lo sobrenatural o esa conexión con el mundo del más allá...Lo único que recuerdo es que ella me dijo ‘le traigo un mensaje de los ángeles para usted’ y me dijo que me mandaban a decir que ‘no se preocupe que quedó muy bien operada del corazón, que va a estar muy bien, pero que por favor les diga a sus médicos que sus vías digestivas’”, mencionó.

La humorista tenía la opción de acatar o no lo dicho por la misteriosa mujer, pero en efecto su cirugía fue un éxito. Sin embargo, luego tendría otras complicaciones debido a su mala alimentación. Esto la llevó a que el 19 de febrero de 2018 entrara en coma por 23 días.

“Estar en coma es como si yo me hubiera quedado dormida hoy y hubiera despertado mañana. No existen para mí 23 días, existen para mi familia, para los médicos, 23 días en los que contaban que Fabiola todos los días perdía un órgano”, comentó.

Superó cuatro infartos, la diabetes, dos bypass y un cuadro crónico de anemia y desnutrición, por lo que siempre decía que estuvo cara a cara con la muerte en varias ocasiones y esas experiencias, sin duda, marcaron su vida.

Hoy, su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de los colombianos y a los fieles seguidores de Sábados Felices , quienes recuerdan con amor su sonrisa y humor.