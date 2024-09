Tras muerte de La Gorda Fabiola, Polilla envía bello mensaje: “La tengo en mi corazón”

Nelson Polanía, más conocido como Polilla, envió un mensaje tras la muerte de su esposa, La Gorda Fabiola , cuyo verdadero nombre era Fabiola Posada y quien falleció este jueves 19 de septiembre, un día después de haber cumplido 61 años.

“Estoy seguro de que mi Gordis los escuchó”

Polilla, humorista de Sábados Felices, también trabaja en el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio y que dirige Gabriel de las Casas.

Precisamente, ese espacio se le hizo un homenaje a La Gorda Fabiola, el cual escuchó su esposo y De las Casas compartió el mensaje que recibió por parte de Polilla.

“Amigos, compañeros, familia, mi Dios es muy grande; me acabo de montar en un carro a las 4:00 p.m. y el señor tenía Caracol Radio y acabo de escuchar el homenaje que le hicieron a mi gordita linda en La Luciérnaga”, leyó el director de La Luciérnaga.

El mensaje de Polilla continuó así: “Ya no tengo lágrimas de felicidad para celebrar tan lindo gesto de su parte. Estoy seguro de que mi Gordis los escuchó aquí conmigo porque la tengo en mi corazón. Gracias por tanto, los amo”.

¿De qué murió La Gorda Fabiola?

La reconocida humorista estuvo hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre, reveló Julián Madrid, más conocido como Piroberta, al hablar con Noticias Caracol en vivo .

"Ayer llamé a la Gordita para felicitarla por su cumpleaños y me contestó Polilla. Me dijo que estaba en la clínica y que desde el lunes estaba allí. Mencionó que estaba sedada y que en ese momento estaba más inconsciente que consciente. También me comentó que le estaban aplicando morfina porque el dolor era muy intenso", detalló.

Aunque no han sido reveladas las causas de su deceso, La Gorda Fabiola sufrió varios percances de salud en los últimos años.

Desde 1997 fue diagnosticada con diabetes, una condición que complicó su estado en múltiples ocasiones. En 2014 sufrió cuatro infartos que requirieron una cirugía de corazón abierto. Estas situaciones la mantuvieron en constante vigilancia médica y hospitalizaciones recurrentes.

Historia de amor de La Gorda Fabiola y Polilla

La Gorda Fabiola y Polilla se conocieron en Sábados Felices. Mientras el comediante se preparaba para una de las finales del programa, se acercó a la samaria y le pidió permiso para hacer chistes sobre ella. Ella no dudó en aceptar y ahí comenzó una amistad.

Compartían almuerzos, ensayaban juntos sus libretos y daban algunos paseos, pero no fue sino hasta que ella se ofreció a llevarlo a casa que él decidió dar el paso y robarle ese primer beso.

Antes de morir, Fabiola Posada contó que la relación empezó como un secreto, pues ella se había divorciado hacía poco y tenía dos hijos de su relación anterior, además de que era mayor que Polilla.

Ambos temían a los señalamientos sociales, pero La Gorda Fabiola quedó embarazada de su hijo, Nelson, y ahí fue imposible seguir escondiendo el noviazgo.

Se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula colombiana, destacándose por una camaradería que se reflejaba dentro y fuera de los escenarios. Pese a los altibajos regulares de cualquier matrimonio, su unión era incondicional, por lo cual renovaron sus votos en varias ocasiones.