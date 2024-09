La canción que Polilla dedicó a La Gorda Fabiola minutos antes de que ella muriera

El 19 de septiembre de 2024 será recordado con tristeza en el mundo del humor colombiano. La reconocida humorista Fabiola Posada, conocida cariñosamente como La Gorda Fabiola, murió tras una larga batalla contra diversas condiciones de salud.

Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de sus seguidores y, especialmente, en el de su esposo, Nelson Polanía, más conocido como Polilla.

Cesar Corredor, más conocido como Barbarita en Sábados Felices, programa de Caracol Televisión , reveló en Noticias Caracol en vivo que Polilla se despidió de su esposa poniendo en su celular la canción con la que se conocieron y que él le dedicó a la humorista.

"Le colocó la canción con la que se conocieron. Le puso en el celular la canción de Mickey Taveras 'Me gustas tanto' y le sobó sus piecitos, que era lo que a ella le gustaba", contó César Corredor.

César Corredor compartió que la Gorda Fabiola falleció tres minutos después de que Polilla le pusiera la canción con la que se conocieron y se enamoraron.

“La doctora le dijo a Polilla que era mejor que empezara a despedirse de ella porque los órganos no estaban respondiendo. Cada medicamento que le estaban inyectando ya no servía para nada. Entonces, cada uno tuvo su minuto de duelo con ella, de entrar y despedirse, hasta que nos dejó a todos”, puntualizó Barbarita.

¿Cuál es la canción que Polilla dedicó a La Gorda Fabiola?

'Me gustas tanto' de Mickey Taveras no es solo una canción romántica; es el himno de su amor. Esta melodía, lanzada en 1995, se convirtió en un clásico de la música latina y en la banda sonora de su relación.



Letra completa de 'Me gustas tanto', de Mickey Taveras

Me gustas...

Me gustas, me gustas tanto que si la luna fuera mía te la diera, me gustas mucho y me alegra que lo sepas

Me gustas, me gustas tanto, hay en tus ojos siempre un gesto de alegría, es tu sonrisa como un sol de mediodía

Es que mis manos desean tocarte, ya no aguantan más, es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanta más

Me gustas tanto, te doy hasta lo que no tengo por ser el dueño de tus besos, por ser el dueño de tu amor

Tienes la boca como una fuente de agua fresca, que siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser

Me gustas, me gustas, me gustas tú...

La historia de amor entre La Gorda Fabiola y Polilla comenzó en un set de televisión donde ambos trabajaban como humoristas. Fue durante una competencia de comedia que Nelson, entonces un joven humorista tímido, pero talentoso, se acercó a Fabiola para pedirle permiso de usar su imagen en sus chistes. Ella aceptó y desde ahí comenzaron una amistad.

Compartían almuerzos, ensayaban juntos sus libretos y daban algunos paseos. Sin embargo, fue solo cuando ella se ofreció a llevarlo a casa que él se armó de valor y le robó el primer beso.