Lisandro Meza compitió “de tú a tú” con Carlos Vives para conquistar a Margarita Rosa

Lisandro Meza era un hombre muy seguro de sí mismo, se veía como un galán y sus seguidoras lo hacían sentir. “Yo no sé si era dichoso con las mujeres, pero me llamaban, me buscaban bastante”, aseguraba ‘El Macho de América’.

De hecho, su esposa Luz Domínguez recordó en Expediente Final que mientras estaba “tranquila con él en la tarima, me pedían permiso para besarlo y se le pegaban en la boca; yo me reía, pero por dentro me estaba muriendo”.

Doña Luz no deja de recordar que el artista era muy querido en todas partes, “una persona que donde quiera que uno llegaba, la gente se volvía loca por él”.

Lisandro Meza y Carlos Vives

Entre las jocosas escenas que recordaba en vida, Lisandro Meza contaba que no dudó en competir de tú a tú con Carlos Vives por conquistar a la bellísima Margarita Rosa de Francisco.

Carlos Vives “me dijo que le gustaba ‘La mencha’ y yo le dije: ‘a mí también’”, comentó entre risas Lisandro Meza en un programa Se Dice de Mí emitido en abril de 2017.

La “competencia” se dio en la época de la novela ‘Gallito Ramírez’, en la que él tuvo una leve participación, durante unos 5 capítulos. Tras esta exitosa producción, el romance entre Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco traspasó la pantalla y se casaron en 1988. Este recordado matrimonio duró 2 años.