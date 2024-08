Así fueron los últimos días de vida de Antonio Caballero: tenía muy limitada su movilidad

Antonio Caballero Holguín, nacido el 15 de mayo de 1945, creció en una familia bogotana que lo educó en casa junto a sus hermanos Luis y Beatriz. Con el paso de los años, descubrió que su pasión y talento estaba en su opinión, trazo y la buena escogencia de las palabras para dar a conocer su opinión sobre el país en duras caricaturas y columnas de opinión.

A lo largo de sus 76 años, dedicó la mayoría al desarrollo de estos escritos de opinión que se publicaron en los diarios más importantes del país y en sus últimos meses de vida en la web. La fuerza de sus opiniones lo convirtieron en blanco de críticas y hasta amenazas.

¿Cómo fueron los últimos días de vida de Antonio Caballero?

El cigarrillo era su debilidad, dejar este vicio le costó sudor y lágrimas, era un enemigo silencioso que a largo plazo le trajo consecuencias a su salud. El politólogo, caricaturista y columnista terminó viviendo solo al final de sus días, su ex esposa y su hija fueron sus ángeles en esos momentos.

Alexandra Samper, su ex esposa, cuenta que "casi ocho meses antes de morirse me dijo: 'qué cosa tan divina ese atardecer, es una belleza, qué delicia tener esto, pero yo ya no quiero más, no quiero más porque me duelen mucho los pies'. Ya no sentía los pies".

En el momento más inesperado los médicos le diagnosticaron a Caballero una neuropatía periférica que comenzó en las piernas, lo que fue minimizando sus fuerzas. Para él y sus seres queridos no fue fácil ver cómo su movilidad se iba limitando.

"En un momento dado empezó a no sentir los pies, él dejó de manejar por eso. Le empezaron a dar unas picadas durísimas", agrega su ex esposa. Su mejor amigo, Ismael Enrique Arciniegas, recuerda un último viaje que realizaron y señala que "Antonio empezó a sentir los dolores más atroces, había dejado la medicina en Bogotá y se iba muriendo del dolor".

Con el paso del tiempo esta afectación llegó hasta sus manos, uno de los momentos más dolorosos para él y sus colegas, así lo recuerda la periodista María Elvira Samper. "Lo que me dolió más fue cuando me dijo: 'es que ya no puedo escribir porque tocó las teclas y me duele', a mí se me arrugó el corazón".

Daniel Coronell, periodista que trabajaba con él por ese entonces en Los Danieles, señala que "de un momento a otro su columna dejó de llegar y nos explicaron que estaba hospitalizado". Su ex esposa revela que el médico les dice que el estado de Antonio Caballero está muy grave, "'entonces lo vamos a pasar a médico paliativo, ¿le parece?' Isabel (su hija) dijo que sí".

El 10 de septiembre de 2021, a las 3:00 de la tarde, en la Clínica Marly el caricaturista Antonio Caballero tuvo su último momento con vida, tomado de la mano de Ismael Arciniegas, su gran amigo. Así lo recuerda Arciniegas:

"Yo fui la última persona que lo acompañó, falleció y en el momento que falleció yo le solté la mano y sentí una tristeza infinita, pero al mismo tiempo alegría porque haberlo conocido, fue un privilegio que muchas personas pudieron disfrutar de la manera que lo disfruté yo".

