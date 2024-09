Los últimos momentos de Jhon Mario Ramírez, ídolo de Millonarios: “Quedó con una sonrisa”

El recordado futbolista y entrenador Jhon Mario Ramírez no pudo cumplir el sueño de ser el director técnico del equipo que más amó: Millonarios. Aunque estaba emocionado por su nuevo rol en Patriotas, su estado de salud se agravó rápidamente tras contagiarse de COVID-19 y padecer el Síndrome de Guillain-Barré. Falleció el 26 de junio de 2021. Este es su Expediente Final.

Ramírez fue un jugador de fútbol tan importante que era el suplente del Pibe Valderrama en la selección Colombia. En el año 2008, cuando sintió que su ciclo como futbolista se había cumplido, se hizo a un lado para darle paso a la nueva generación de jugadores.

Jhon Mario Ramírez, el eterno 10 de Millonarios fue una de las tantas vidas que terminó muy pronto. Su sueño era ser entrenador y lo iba a cumplir de la mano de Patriotas. El 10 de mayo comenzó a trabajar en Tunja y el nuevo reto lo tenía emocionado.

¿Qué pasó con Jhon Mario Ramírez?

A los 12 días de estar materializando sus sueños comenzó a tener síntomas de gripa, inicialmente fueron muy leves y decidió someterse a una prueba para descartar que tuviera COVID, pero el resultado fue positivo.

El exfutbolista se aisló en su casa y, como había sido un deportista de alto rendimiento, nadie pensó que la enfermedad pasara a mayores, pero su estado de salud empezó a complicarse.

“Yo hablo con mi hermano y me dice ‘Vale es que mi papá no se puede poner en pie, no puede ni siquiera sostener el celular, él se siente muy mal y voy a llevarlo a la clínica’”, recordó Valentina Ramírez, hija de Jhon Mario.

Sumado al contagio de COVID-19 se empezaron a desarrollar otras enfermedades en su cuerpo. El 10 de junio Jhon Mario Ramírez fue hospitalizado por un problema muscular, pero en realidad tenía una afección en el sistema inmunológico que ataca a los nervios, dolencia conocida como Síndrome de Guillain-Barré.

“Tuvo una inmovilidad de los miembros inferiores, de los superiores también, piernas, los brazos”, señaló César Guzmán, presidente de Patriotas F.C.

Esta enfermedad lo afectó bastante y su salud se deterioró notablemente: "Una posibilidad de quedar por ejemplo cuadripléjico porque fue muy agresivo, le tomó la parte central, entonces quedaba sin movimientos”, afirmó Henry López, padrastro del exjugador.

Casa día que pasaba, el estado del exjugador de Millonario se deterioraba aún más.

“Al parecer tuvo compromiso con el diafragma... y por eso tuvo problemas básicamente para la respiración, tuvo que ser sometido a una respiración asistida”, recordó César Guzmán, presidente de Patriotas F.C.

Los seres queridos del técnico no podían visitarlo en el hospital San Rafael de Tunja, la pandemia creó una barrera impenetrable y el ídolo de Millonarios estaba solo luchando por su vida.

“Yo creo que él sabía que se iba a ir, se alcanzó a despedir porque en el hospital me dio las gracias por todo y dijo que me amaba”, afirmó Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario.

El 22 de junio Patriotas a contrató un director técnico suplente mientras Ramírez se recuperaba.

"Y el día antes de morir, el médico ya sabía el estado de mi papá y nos dice a mi hermano y a mí que lo llamemos, el médico ya sabía que nos estábamos despidiendo, nosotros no”, recordó Valentina Ramírez, hija de Jhon Mario.

La familia del exjugador viajaba e iba en carretera cuando recibieron la noticia del fallecimiento.

"En la mañana, 9,10 de la mañana, recibí una llamada que me comentaron que había tenido unos paros respiratorios y que estaba muy mal”, señaló César Guzmán, presidente de Patriotas F.C.

El ídolo de Millonarios y exjugador de otros equipos como Medellín, Quindío, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Fe, entre otros, falleció el 26 de junio de 2021.

“Cuando se reconoce el cuerpo en la clínica y curioso uno piensa quedó mal y el quedó con una sonrisa, es de lo que más me impacta. Se fue con ese gozo, como si el estuviera durmiendo, con esa sonrisa”, Johan David López, hermano de Jhon Mario.

Jhon Mario Ramírez vivó 49 años intensamente, fue un hombre muy apasionado, el fútbol era su razón para vivir. Su mamá fue su primer y eterno amor y sus hijos fueron su más grande bendición.

