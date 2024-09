¿Sebastián Boscán odió su papel en Pasión de Gavilanes? La verdad detrás de Leandro Santos

Sebastián Boscán, recordado por su icónico papel de Leandro Santos en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, vivió una paradoja dolorosa: mientras el personaje le dio fama y reconocimiento, también marcó el inicio de una serie de dificultades personales y profesionales. En 2022, Expediente Final contó la historia del actor paisa que falleció en noviembre de 2021.

En el año 2003, Boscán se volvió muy famoso al interpretar al irreverente personaje de Leandro Santos, un diseñador de modas homosexual muy carismático que rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos por los televidentes de la serie.

“Leandro era un personaje inolvidable, no solo porque estaba bien escrito sino porque Sebastián le ponía ese sello, esos ademanes, esas miradas”, aseguró Lady Noriega, actriz y amiga de Sebastián.

>>> Los últimos momentos de Jhon Mario Ramírez, ídolo de Millonarios: “Quedó con una sonrisa”

Publicidad

El personaje de Leandro rompió esquemas para la época porque en ese momento la representación LGBTI era menor en las producciones audiovisuales.

“Además en esa época un personaje gay, muy femenino y obviamente eso marca el público, y todavía aún, Pasión de Gavilanes es uno de esos íconos que ha logrado Colombia en la televisión que seguirá y perdurará”, recordó Federico Rivera, amigos del actor.

Publicidad

Pese al éxito internacional sin precedentes de Pasión de Gavilanes, no todo fue color de rosa para Sebastián Boscán. Él amaba su personaje, pero quedó tan marcado por el público que no logró superarlo a pesar de haber encarnado a tantos y variados papeles después, eso lo llenó de tristeza y frustración.

>>> Un infarto acabó con la vida de Herbert King, famoso actor y tío de Falcao: “no puedo más”

"En algún momento él decía como que llegó a odiar el personaje por todo lo que trajo después, que le quitaran esa imagen de gay fue muy difícil”, afirmó María Alejandra Ortiz, sobrina del artista.

Precisamente el personaje de Leandro Santos que lo llevó a la cumbre de la fama también lo hizo tocar un profundo abismo de tristeza y pasar por una crisis profesional.

Publicidad

“Cuando terminé la novela, me quedé sin trabajo durante mucho tiempo. Sucedió que seguramente el personaje era muy creíble y todas las productoras, los directores pensaban que yo era como Leandro Santos, entonces decían ‘no, esa loquita no me la traigas”, reveló el propio Boscán.

>>> Daniel Rengifo, actor colombiano que murió de cáncer cerebral: enfermó en plena grabación

Publicidad

“Después de Pasión de Gavilanes la gente creía este man ya hizo este personaje y le van a salir papel, ¿a dónde? No”, relató Giovanni Suárez, amigo del actor.

El actor participó en otras producciones como Loquito por ti, La reina del flow, Escobar, el patrón del mal y El auténtico Rodrigo Leal y más. Interpretó a más de 30 personajes a lo largo de su carrera.

¿Qué pasó con el actor Sebastián Boscán?

Un agresivo cáncer lo iba a carcomiendo por dentro y él no se había dado cuenta, al enterarse fue demasiado tarde. Falleció el 28 de noviembre de 2021, a los 51 años, en Medellín. La muerte de Sebastián Boscán tomó por sorpresa a su familia y aún hoy les parece increíble su partida.

Reviva el capítulo completo de Sebastián Boscán en Expediente Final aquí: