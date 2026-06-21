Enzo Fernández y su clara misión con Lionel Messi en Argentina: "darle la pelota y que haga magia"

El mediocampista de la selección argentina Enzo Fernández aseguró el domingo que su misión es hacerle llegar el balón a Lionel Messi y que este haga la magia a la que los tiene acostumbrados, en la antesala de su duelo mundialista con Austria.

El hombre del Chelsea resaltó de las características del mediocampo de la selección Argentina, que enfrenta a los austriacos en el Dallas Stadium a las 12H00 locales (12:00 p.m. - hora Colombia).

"Tenemos buenos mediocampistas, la base es poder generar mucho juego, tener la pelota, porque al final somos de buen pie. Esa es una de las claves. Y después, la función que estoy cumpliendo ahora, como dije antes, es estar más a la derecha y generando un poco de juego y poder llegar al área". explicó.

"Lo estamos demostrando con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre", detalló.



Fernández recordó cuando en 2016, como jugador de las divisiones inferiores de River Plate, escribió una carta a Messi para pedirle que no deje la selección, luego de que este anunciara su retiro tras perder la final de la Copa América. Después terminarían jugando juntos y ganando la Copa del Mundo en Catar 2022.

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"Sí, me acuerdo mucho de la carta. La verdad que fue un momento difícil para todos los argentinos, y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente porque compartí muchos momentos con él y aprendí muchísimo a su lado", sostuvo.

"Es una gran persona, es un gran jugador que ya no hace falta describirlo en palabras. Hoy en día creo que no me alcanzarían los libros para escribir todo lo que aprendí a su lado y todos esos momentos que compartimos juntos", agregó Fernández.

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Ante opiniones de que la favorita España llega a este torneo en Norteamérica con el mejor mediocampo de todas las escuadras, Fernández dijo que, si bien los dirigidos por Luis de La Fuente son "uno de los mediocentros más grandes del mundo porque son grandes jugadores, quien es mejor o peor se ve dentro de la cancha".

Fernández consideró que Argentina ha mejorado desde que se hizo campeona en Catar 2022, pero también todos los que compiten, sobre todo cuando se ve a equipos favoritos sufriendo para derrotar o empatar con selecciones de países menos conocidos en el ambiente del fútbol.

"Siento que el fútbol cada vez es más parejo, y en este Mundial es más competitivo que el de Catar. Hoy hay muchas selecciones que están sorprendiendo y haciendo un gran papel en fase de grupos", agregó.