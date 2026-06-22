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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 22 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 22 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 22 de junio, con acción en el grupo I y J del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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La Selección Argentina juega HOY en el Mundial 2026.
La Selección Argentina juega HOY en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este lunes, el calendario del Mundial 2026 presenta acción en los grupos I y J. Así las cosas, entran en acción selecciones como la de Argentina, Francia y Noruega.

El compromiso de la 'albiceleste', que será frente a Austria, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este porta, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Jordania vs Argelia
Gol Caracol

Jordania vs. Argelia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo F del Mundial 2026

Noruega y Senegal se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Noruega vs. Senegal, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo I del Mundial 2026

Francia e Irak se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Francia vs. Irak: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo I del Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Argentina vs. Austria, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, lunes 22 de junio del 2026:

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EquiposHora/ Competición/ Canal
Argentina vs. Austria12 del día - Mundial 2026 - Gol Caracol /Ditu / www.golcaracol.com
Francia vs. Irak4:00 p.m. - Mundial 2026 - DGO / DSports /Paramount+ /DIRECTV 4K /DAZN /Amazon Prime Video
Noruega vs. Senegal7:00 p.m. - DGO /DSports / Paramount+ /DIRECTV 4K /DAZN /Amazon Prime Video
Jordania vs. Argelia10:00 p.m. DGO / DSports / Paramount / DIRECTV 4K / DAZN / Amazon Prime Video
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