Partidos EN VIVO HOY 22 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario del Mundial 2026 presenta acción en los grupos I y J. Así las cosas, entran en acción selecciones como la de Argentina, Francia y Noruega.
El compromiso de la 'albiceleste', que será frente a Austria, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este porta, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, lunes 22 de junio del 2026:
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|Equipos
|Hora/ Competición/ Canal
|Argentina vs. Austria
|12 del día - Mundial 2026 - Gol Caracol /Ditu / www.golcaracol.com
|Francia vs. Irak
|4:00 p.m. - Mundial 2026 - DGO / DSports /Paramount+ /DIRECTV 4K /DAZN /Amazon Prime Video
|Noruega vs. Senegal
|7:00 p.m. - DGO /DSports / Paramount+ /DIRECTV 4K /DAZN /Amazon Prime Video
|Jordania vs. Argelia
|10:00 p.m. DGO / DSports / Paramount / DIRECTV 4K / DAZN / Amazon Prime Video
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