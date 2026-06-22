Partidos EN VIVO HOY 22 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario del Mundial 2026 presenta acción en los grupos I y J. Así las cosas, entran en acción selecciones como la de Argentina, Francia y Noruega.

El compromiso de la 'albiceleste', que será frente a Austria, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este porta, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, lunes 22 de junio del 2026:

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