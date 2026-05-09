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Gol Caracol  / Real Madrid y una sorpresiva decisión con Aurelien Tchouaméni para el clásico contra Barcelona

Real Madrid y una sorpresiva decisión con Aurelien Tchouaméni para el clásico contra Barcelona

El francés Aurelien Tchouaméni fue uno de los involucrados en la discusión que se dio entre semana en el entrenamiento del Real Madrid y que dejó al uruguayo Federico Valverde en el hospital.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Aurelien Tchouaméni, jugador del Real Madrid.
Aurelien Tchouaméni, jugador del Real Madrid.
Getty Images.

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