A qué hora juega HOY Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Alcanzado su primer punto, victoria y clasificación para las eliminatorias de un Mundial, el anfitrión Canadá afronta con la máxima ilusión los dieciseisavos de final contra Sudáfrica, esta vez sin el apoyo de su público.

Canadienses y sudafricanos abrirán el telón de los duelos a vida o muerte este domingo en Los Ángeles.

Ambos debutan en un choque de eliminatorias de Copa del Mundo, cuyo ganador se medirá en los octavos de final a Países Bajos o Marruecos.

A diferencia de Estados Unidos y México, Canadá es la única de las tres selecciones anfitrionas que no competirá en esta ronda ante su afición.



Tras avanzar como segunda de su grupo, al igual que Sudáfrica, la aventura canadiense se traslada a California y después, en caso de victoria, a Houston.

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"Este camino no ha terminado. En muchos aspectos, esto casi acaba de empezar. Nos vemos en LA", dijo el jueves la selección norteamericana a sus seguidores en X.

- Debut de Davies -

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Canadá se adentra en terreno desconocido tras una fase de grupos en la que, con la ausencia de su estrella Alphonso Davies, empató con Bosnia y Herzegovina (1-1), vapuleó a Catar (6-0) y perdió ante Suiza (2-1), cediéndole a los helvéticos el primer lugar del Grupo B.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich y de la Selección Canadá. Foto: AFP

Cumplida la meta principal, Canadá quiere seguir progresando con el impulsado del regreso de su capitán Alphonso Davies, al que una lesión muscular le impidió competir en un Mundial ante su afición.

"Es un gran factor X para nosotros", dijo Marsch este sábado sobre el estelar carrilero del Bayern Munich.

"Que esté en la cancha, la confianza que ellos tienen en él, la confianza que él tiene en sí mismo, creo que cambia las posibilidades del potencial de nuestro equipo y lo que podemos hacer en este torneo", describió el técnico estadounidense.

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- "Ya es un éxito" -

Ausente Davies, fue Jonathan David, la otra figura del plantel, quien asumió el liderazgo ofensivo con un triplete ante Catar y ahora apunta a Sudáfrica.

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Los 'Bafana Bafana', que decepcionaron en el juego inaugural del torneo, saldado con derrota 2-1 ante México, fueron ganando fuerza contra la República Checa (1-1) y especialmente ante Corea del Sur (1-0), abriéndose así el camino hacia las eliminatorias.

En tres citas anteriores (1998, 2002 y 2010), Sudáfrica nunca había logrado superar la fase de grupos, por lo que su seleccionador, el belga Hugo Broos, consideró el sábado que esta participación ya es "un éxito".

"Ya podemos decir ahora que el Mundial es un éxito para nosotros", dijo el veterano timonel ante la prensa.

"Pero eso no significa ahora que estemos contentos y que simplemente juguemos el partido de mañana y luego nos vayamos a casa. Una vez que estás ahí, quieres más, y queremos ganar el partido de mañana", recalcó el técnico belga que, a los 74 años, planea retirarse de los bancos al término del torneo.

Sudáfrica vs. Canadá se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Fotos: AFP

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A qué hora juega HOY Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV