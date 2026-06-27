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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Carlos Queiroz y Ghana, la próxima prueba de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Carlos Queiroz y Ghana, la próxima prueba de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Después de haber finalizado primera en su grupo, el destino quiso que la Selección Colombia se viera las caras con un 'viejo conocido' en dieciseisavos de final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, será el rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, será el rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia empató 0-0 con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio, pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Los cafeteros pudieron tener la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez para desconsuelo de la numerosa afición colombiana en Miami.

Jhon Arias en duelo contra Portugal, en el Mundial 2026.
Selección Colombia

A Jhon Arias se la sacaron en la línea, en Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos. En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 2 de julio en Toronto.

Colombia puede dejar Miami con la cabeza alta. En su primera gran prueba del Mundial, fue capaz de someter a una de las favoritas del torneo, desbordada por su despliegue físico, su mayor dominio del balón y sus ganas.

Solidaria en defensa para contener a la estrella Cristiano Ronaldo, la selección cafetera privó de pelota un equipo famoso por su control del juego.

Carlos Queiroz, director técnico de Ghana, en el Mundial 2026.
Carlos Queiroz, director técnico de Ghana, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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Con Jhon Arias y James Rodríguez como motores, los colombianos asediaron por momentos la portería de Diogo Costa, sin el que Portugal habría perdido probablemente. Pero a los hombres de Néstor Lorenzo les faltó algo de sangre fría en el último tercio para llevarse un triunfo merecido.

De igual manera, la Selección Colombia se hizo con el primer puesto de la zona y eso generó que se enfrente con Ghana, donde está un 'viejo conocido'. Dicho equipo es dirigido por Carlos Queiroz, quien, justamente, tuvo a cargo a 'la tricolor', entre febrero de 2019 y diciembre de 2020.

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En su paso por el combinado patrio, el estratega dirigió 18 partidos, en los cuales firmó nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Además de haber marcado 26 goles y recibido 23. Mientras que con Ghana, solo lleva cuatro encuentros, con un triunfo, dos igualdades y una derrota.

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