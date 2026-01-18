Hubo repartición de puntos en El Campín: Santa Fe igualó 1-1 con Águilas Doradas por Liga BetPlay

Santa Fe y Águilas Doradas le dieron el cierre a la jornada dominical de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín culminó con repartición de puntos: 1-1 quedó el marcador.

El duelo entre rojos y dorados marcó un inicio de ‘tanteo’, aunque fue el ‘león’ el que se hizo con la posesión del balón, tratando de encontrar espacios en pro de generar algún peligro al arco rival custodiado por Iván Arboleda.

Pero Águilas también se animó al ataque después, y así fue como logró abrir el marcador en El Campín. Fabián Charales fue el encargado de poner a celebrar a los ‘dorados’. Tras mostrar buena velocidad y dinámica, sacó un remate que venció la resistencia de Andrés Mosquera Marmolejo. El 0-1 se subió en el tanteador.

De inmediato, Santa Fe intentó reaccionar y le apostó al juego al juego por los costados; no obstante, no eran claros en el último cuarto de cancha. El telón de la primera parte se cerró con victoria parcial para los visitantes.



Para la etapa complementaria, el ‘león’ salió con la actitud de conseguir el empate pronto y lo logró en los primeros cinco minutos. Cristian Mafla pescó un rebote en el área y así mandó la pelota a guardar. El 1-1 se subió en el marcador y los hinchas festejaron en las tribunas del escenario bogotano.

Ese tanto animó un poco más a los dirigidos por Pablo Repetto; el objetivo era claro: ir al frente para tratar de inclinar la balanza a su favor.

En la pelota quieta hubo opciones para los rojos capitalinos. Alexis Zapata cobró con potencia y colocación, pero Iván Arboleda supo evacuar el peligro. Además, Repetto envió a la cancha a Hugo Rodallega para tener más peso en ataque. El vallecaucano también exigió al arquero de Águilas Doradas, que pronto se volvió figura.

El reloj corrió y marcó un duelo de ida y vuelta, con opciones de bando y bando. Águilas tuvo una oportunidad inmejorable, pero la pelota pasó 'besando' el palo. Santa Fe también generó una opción, pero le faltó 'finura'.

Ahora, el 'primer campeón' del fútbol colombiano enfocará todos sus esfuerzos en lo que será la final de vuelta de la Superliga contra Junior de Barranquilla en El Campín, el miércoles 21 de enero a las 7:30 de la noche. La serie va 1-1.

