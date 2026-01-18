Pablo Repetto: "Esto es un trabajo de hormiga para ir construyendo un equipo que sea fuerte"

Santa Fe debutó en Liga BetPlay I-2026 con empate a un gol frente a Águilas Doradas en El Campín. Tras el partido de la primera jornada, Pablo Repetto y Christian Mafla, autor del gol del ‘león’ hablaron en rueda de prensa.

“Independiente de que ellos (Águilas Doradas) tuvieron el gol y una clara, sentíamos que nosotros éramos los dominadores de la pelota y el territorio, quizá nos faltó ese último pase. Ellos, incluso cambiaron la forma de jugar, terminaron con una línea de cinco”, dijo de entrada Pablo Repetto en su intervención con los medios de comunicación.

A continuación, el timonel de los rojos bogotanos se refirió a las modificaciones que hizo para el juego contra los 'dorados'.

Santa Fe y Águilas Doradas empataron 1-1 en el estadio El Campín. Colprensa

“Tuvimos que hacer algunos cambios debido a que se había hecho un gran esfuerzo con Junior en Barranquilla; no tuvimos tiempo de prepararnos, como les pasa a todos los equipos. Estamos tratando de evaluar todos los esfuerzos y también la inactividad de jugadores que se están adaptando, necesitan tiempo de adaptación y rodaje. El equipo, si bien hubo algunos errores, tuvo cosas buenas, fue a buscar siempre, quizá hasta el final, y eso es lo primero que queremos de nuestro equipo, que sea protagonista y vaya a buscar. Trataremos de ir puliendo día a día detalles y sin duda con los entrenamientos y trabajo diario nos vamos a hacer cada vez más fuerte porque hay un margen para que este equipo siga creciendo en lo individual y lo grupal".



Por último, el estratega de Independiente Santa Fe se refirió a los detalles que le gustó de su equipo en la cancha de El Campín y lo que espera ver de sus jugadores en los próximos partidos. Este 2026 está lleno de retos para el 'cardenal'.

"La verdad que por momentos me gustó el equipo. Necesitamos más frecuencia, todo lleva tiempo desde lo colectivo hasta lo individual. Es difícil contra un equipo que se preparó y viene descansado, jugamos con el máximo potencial para este partido, pero no pudimos contar con algunos jugadores. Lo negativo es no ganar los tres puntos, que es lo que queremos siempre. Esperemos seguir creciendo, esto es un trabajo de hormiga, ir poniendo un granito de arena para construir un equipo que sea fuerte y que se vaya preparando para todo lo que se viene este año, donde hay muchas competencias y desafíos que queremos lograr", concluyó el entrenador del 'león'.