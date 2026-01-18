Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Los jugadores que han llegado a Junior son todos muy buenos, pero esto no es tenis ni ciclismo"

"Los jugadores que han llegado a Junior son todos muy buenos, pero esto no es tenis ni ciclismo"

Esas fueron las reflexiones de Alfredo Arias, DT del Junior de Barranquilla, tras perder contra Tolima en el Metropolitano. El uruguayo reconoció que hay aspectos por corregir y mejorar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Junior y Deportes Tolima por la primera jornada de la Liga I-2026.
Acción de juego entre Junior y Deportes Tolima por la primera jornada de la Liga I-2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad