"Los jugadores que han llegado a Junior son todos muy buenos, pero esto no es tenis ni ciclismo"

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, compareció en rueda de prensa luego de la derrota de su equipo 0-2 contra Deportes Tolima en el estadio Metropolitano, este domingo, en el marco de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026.

El timonel uruguayo se refirió a los puntos bajos y altos de sus dirigidos, resaltando que es bueno que tengan un traspiés ahora y no en los momentos decisivos del campeonato. Arias reconoció que hay muchos aspectos por corregir y mejorar.

"Igual nos duele y no estamos conformes con el resultado, esperábamos otra cosa.Nosotros en total llevamos nueve entrenamientos, con algunos de ellos uno o dos entrenamientos, hace tres días jugamos una final que es estresante y desgastante; jugamos prácticamente los mismos. Ahora vamos a otra final con viaje y volvemos a ir a Bogotá, tocó así. Prefiero que pase esto ahora en el primer partido con el equipo rearmándose a que nos pase cuando realmente importa", expresó de entrada el timonel del 'tiburón'.

Junior perdió contra Tolima en el inicio de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

- Análisis del juego



"Este juego y el fútbol tiene eso, no hay milagros. Los jugadores que han llegado son todos muy buenos, pero esto no es tenis ni es ciclismo, es fútbol, es nosotros, hay que hacer relacionamiento en la cancha para atacar para defender y relacionamiento fuera de la cancha, y eso no se da de un día para el otro. No me alegro, pero siento que nos viene bien, que tenemos que entrenar, ponernos bien físicamente y mejorar aspectos del juego. No podemos decaer la actitud porque tenemos una final que queremos ganar".

Publicidad

- Tiene confianza en su plantel de cara a los próximos juegos

"El consuelo que tengo es que pase ahora y lo dije el semestre anterior cuando tuvimos bajones, es mejor que pase ahora y no en las finales. Yo confío en este plantel, grandes jugadores todos, pero que necesitan del tiempo para hacer las cosas bien".

Publicidad

- Los aspectos positivos del juego contra Tolima

"Rescato que el equipo siempre fue e hicimos buenas cosas. Los primeros minutos de los dos tiempos hicimos buenas cosas, llevamos al rival a jugar en su área, presionamos tras pérdida, jugamos ante un buen rival. Debimos tener mejor vigilancia, esto nos da un baño de humildad, no solo a los jugadores sino a todo el ambiente.

- El debut de los refuerzos

"Son excelentes jugadores y tuvieron la actitud de hacerlo bien. Tenemos un plantel rico, buenos jugadores, tengo que hacer mejor mi trabajo".