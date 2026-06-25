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Gol Caracol  / Alerta en Estados Unidos con hinchas de la Selección Colombia; todo, por duelo contra Portugal

Alerta en Estados Unidos con hinchas de la Selección Colombia; todo, por duelo contra Portugal

En Miami hay 'alertas encendidas' por la masiva llegada de aficionados 'cafeteros', quienes acompañarán al combinado 'tricolor' en el duelo del próximo sábado.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Hinchas Selección Colombia
Hinchas Selección Colombia en Ciudad de México Mundial 2026 - Foto:
AFP

El Departamento de Policía de Miami alertó este jueves de "grandes multitudes" y "tránsito pesado" en el centro de esta ciudad estadounidense por la expectativa de una "asistencia récord" al Fan Fest de la FIFA el sábado por el partido de Colombia contra Portugal.

"Residentes, visitantes y usuarios de transporte deberían planear para multitudes significativas y tránsito pesado en el centro de Miami este sábado 27 de junio, pues se espera que el Fan Fest de la Copa Mundial de FIFA 2026 atraiga una asistencia récord", indicó la Policía en un aviso público.

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La dependencia advirtió de "congestiones más pesadas de lo normal" en las calles del centro de Miami, estacionamientos y nodos de tránsito durante el día por el partido de Portugal contra Colombia, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Portugal llega con cuatro puntos, por lo que necesitará una victoria para superar en la tabla a Colombia, que acumula seis tras haber ganado sus dos encuentros y que con un empate ganaría el grupo K.

Hinchas colombianos
Hinchas colombianos intentando colarse en la final de la Copa América 2024 - Foto:
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Florida concentra la mayor cantidad de los latinos de origen colombiano en Estados Unidos, cerca de 540.000, casi un tercio del total de los 1,7 millones de todo el país, según la Oficina del Censo.

La Policía de Miami adelantó que, cuando se llene el cupo del Fan Fest, pedirá a los aficionados ver el partido en otros sitios, algo que ya hizo este miércoles ante un lleno total para ver a Brasil contra Escocia.

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Cabe destacar que en 2024, para la gran final de Copa América entre Argentina y la Selección Colombia; hubo importante antecedente, en el que varios aficionados de la 'tricolor' protagonizaron desmanes en el Hard Rock estadio, cuando varios aficionados intentaron ingresar sin boleta al escenario deportivo.

Para este nuevo compromiso, hay varias previsiones por parte de la seguridad norteamericana, que para este Mundial ha estado muy estricta en esa materia.

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