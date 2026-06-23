Ante Budimir puso en ventaja a Croacia sobre Panamá; vea su gol en el Mundial 2026

Los cambios le resultaron a Zlatko Dalić. Después de haberlo sufrido en el primer tiempo, el técnico de Croacia movió el banco para la parte complementaria y le dio ingreso a Andrej Kramarić y Ante Budimir en reemplazo de Petar Musa y Joško Gvardiol. Justamente, el delantero de Osasuna fue el encargado de abrir el marcador.
Cuando transcurría el minuto 54, Josip Stanišić se proyectó por la banda, levantó la cabeza y envió un centro preciso a la altura de Ante Budimir, quien llegó en solitario y no perdonó. Infló las redes y marcó el único tanto del compromiso, sentenciando el 1-0 definitivo.
Vea el gol de Ante Budimir con Croacia vs. Panamá por el Mundial 2026
GOOOL DE CROACIA PARA ROMPER EL CERO— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Budimir, que entró en el segundo tiempo, batió las redes de Panamá tras aparecer en el área cuando más se le necesitaba.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sXQ43VYWjO
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