Ante Budimir puso en ventaja a Croacia sobre Panamá; vea su gol en el Mundial 2026

Los cambios le resultaron a Zlatko Dalić. Después de haberlo sufrido en el primer tiempo, el técnico de Croacia movió el banco para la parte complementaria y le dio ingreso a Andrej Kramarić y Ante Budimir en reemplazo de Petar Musa y Joško Gvardiol. Justamente, el delantero de Osasuna fue el encargado de abrir el marcador.

Cuando transcurría el minuto 54, Josip Stanišić se proyectó por la banda, levantó la cabeza y envió un centro preciso a la altura de Ante Budimir, quien llegó en solitario y no perdonó. Infló las redes y marcó el único tanto del compromiso, sentenciando el 1-0 definitivo.

Croacia vs Panamá en el Mundial 2026 AFP

Vea el gol de Ante Budimir con Croacia vs. Panamá por el Mundial 2026

GOOOL DE CROACIA PARA ROMPER EL CERO



Budimir, que entró en el segundo tiempo, batió las redes de Panamá tras aparecer en el área cuando más se le necesitaba.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sXQ43VYWjO — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026