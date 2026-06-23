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Gol Caracol  / Ante Budimir puso en ventaja a Croacia sobre Panamá; vea su gol en el Mundial 2026

Ante Budimir puso en ventaja a Croacia sobre Panamá; vea su gol en el Mundial 2026

La buena defensa del conjunto panameño estaba complicando a los croatas, pero se las ingeniaron para que Ante Budimir inflara las redes y pusiera el 1-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Ante Budimir celebra su gol con Croacia frente a Panamá en el Mundial 2026
Ante Budimir celebra su gol con Croacia frente a Panamá en el Mundial 2026
AFP

Los cambios le resultaron a Zlatko Dalić. Después de haberlo sufrido en el primer tiempo, el técnico de Croacia movió el banco para la parte complementaria y le dio ingreso a Andrej Kramarić y Ante Budimir en reemplazo de Petar Musa y Joško Gvardiol. Justamente, el delantero de Osasuna fue el encargado de abrir el marcador.

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Cuando transcurría el minuto 54, Josip Stanišić se proyectó por la banda, levantó la cabeza y envió un centro preciso a la altura de Ante Budimir, quien llegó en solitario y no perdonó. Infló las redes y marcó el único tanto del compromiso, sentenciando el 1-0 definitivo.

Croacia vs Panamá en el Mundial 2026
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