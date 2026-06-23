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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs RD Congo por la fecha 2 del Mundial 2026

Titulares confirmados de Selección Colombia vs RD Congo por la fecha 2 del Mundial 2026

Después de vencer a Uzbekistán en el debut, la Selección Colombia va por su segunda victoria para así asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Alineación titular de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026
Alineación titular de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia está decidida a clasificar con anticipación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de paso, sacarle una leve ventaja y meterle presión a Portugal por ver quién queda como líder del grupo K. Para ello, saltará al campo de juego del estadio Guadalajara en busca de la victoria, contra RD Congo.

Recordemos que la 'tricolor' empezó con 'pie derecho', derrotando 3-1 a Uzbekistán, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev descontó para los rivales. Por otro lado, Cristiano Ronaldo y compañía igualaron 1-1 con RD Congo y golearon 5-0 a los uzbekos.

Así las cosas, el entrenador, Néstor Lorenzo, no tocó al equipo del debut y mantuvo a los mismos once inicialistas, empezando con Camilo Vargas bajo los tres palos y terminando con Luis Javier Suárez en el frente de ataque, como '9' de área.

Escocia y Brasil se enfrentan el grupo C del Mundial 2026.
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Titulares de Selección Colombia vs RD Congo, Mundial 2026, HOY

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; y Luis Javier Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

Suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Dita, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. RD Congo?

Día: martes 23 de junio.
Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia).
Estadio: Guadalajara.
Jornada: fecha 2 del grupo K.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026
La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026
AFP

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Portugal - 4 pts. (+5)
2. Colombia - 3 pts. (+2)
3. RD Congo - 1 pts. (0)
4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)

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Resultados de los partidos del grupo K

Fecha 1

  • Portugal 1-1 RD Congo
  • Uzbekistán 1-3 Colombia

Fecha 2

  • Portugal 5-0 Uzbekistán
Selección Colombia
Formación Selección Colombia durante el partido contra Uzbekistán - Mundial 2026
FCF

Programación de la fecha 3 del grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 6:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Miami.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

RD Congo vs. Uzbekistán
Día: sábado 27 de junio
Hora: 6:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Atlanta.
Transmisión: Directv Sports, DGO.

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