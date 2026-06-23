Titulares confirmados de Selección Colombia vs RD Congo por la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección Colombia está decidida a clasificar con anticipación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de paso, sacarle una leve ventaja y meterle presión a Portugal por ver quién queda como líder del grupo K. Para ello, saltará al campo de juego del estadio Guadalajara en busca de la victoria, contra RD Congo.

Recordemos que la 'tricolor' empezó con 'pie derecho', derrotando 3-1 a Uzbekistán, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev descontó para los rivales. Por otro lado, Cristiano Ronaldo y compañía igualaron 1-1 con RD Congo y golearon 5-0 a los uzbekos.

Así las cosas, el entrenador, Néstor Lorenzo, no tocó al equipo del debut y mantuvo a los mismos once inicialistas, empezando con Camilo Vargas bajo los tres palos y terminando con Luis Javier Suárez en el frente de ataque, como '9' de área.

Titulares de Selección Colombia vs RD Congo, Mundial 2026, HOY

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; y Luis Javier Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.



Suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Dita, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

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Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇨🇩 en su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/sybBTHolTn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2026

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. RD Congo?

Día: martes 23 de junio.

Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Guadalajara.

Jornada: fecha 2 del grupo K.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026 AFP

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Portugal - 4 pts. (+5)

2. Colombia - 3 pts. (+2)

3. RD Congo - 1 pts. (0)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)

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Resultados de los partidos del grupo K

Fecha 1



Portugal 1-1 RD Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Fecha 2



Portugal 5-0 Uzbekistán

Formación Selección Colombia durante el partido contra Uzbekistán - Mundial 2026 FCF

Programación de la fecha 3 del grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal

Día: sábado 27 de junio.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Miami.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

RD Congo vs. Uzbekistán

Día: sábado 27 de junio

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Atlanta.

Transmisión: Directv Sports, DGO.