Gol Caracol  / Argentina recibe a una ilusionada Venezuela, en un partido muy especial para Lionel Messi

Argentina recibe a una ilusionada Venezuela, en un partido muy especial para Lionel Messi

El estadio Monumental acogerá este duelo por Eliminatorias, que será el último de Lionel Messi por este torneo con la 'albiceleste'. Venezuela le apuesta a arruinar la fiesta.

Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:14 p. m.