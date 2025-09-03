Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Darío Herrera es un árbitro muy serio, no es tarjetero y ha sobresalido en los últimos años"

"Darío Herrera es un árbitro muy serio, no es tarjetero y ha sobresalido en los últimos años"

En Gol Caracol consultamos con el analista arbitral Albert Duarte, excolegiado FIFA y quien conoce las cualidades de Darío Herrera y los asistentes que lo acompañarán para Colombia vs. Bolivia.