"Darío Herrera es un árbitro muy serio, no es tarjetero y ha sobresalido en los últimos años"

Darío Herrera fue el árbitro designado para impartir justicia en el partido que protagonizarán la Selección Colombia y Bolivia, enfrentamiento en que la 'tricolor' buscará su cupo al Mundial 2026. El juez central argentino, de 40 años, pitará su octavo partido en las actuales Eliminatorias Sudamericanas y se caracteriza por ser muy serio en el campo de juego, y además, cuenta con experiencia internacional; "en los últimos tres años ha venido sobresaliendo".

El colegido del sur del continente es una las caras nuevas del arbitraje del fútbol argentino y denota en el campo de juego buenas condiciones físico-atléticas, le gusta estar cerca de la jugada y sabe manejar los improvistos que se puedan presentar. La presencia de Herrera suele estar relacionada a compromisos de gran voltaje o que representan relevancia.

Para conocer un poco más de cómo es Darío Herrera como árbitro, en Gol Caracol.com consultamos con el analista arbitral Albert Duarte, excolegiado FIFA y quien conoce muy bien las aptitudes y cualidades del argentino y los asistentes que lo acompañarán en el césped de juego del estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Publicidad

"Para el partido Colombia vs. Bolivia, la Conmebol ha designado como árbitro central al argentino Darío Herrera acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro, cuarto árbitro será Fernando Echenique, y el VAR Germán Delfino. Todos argentinos, a excepción del AVAR, que será el señor Derlis López, paraguayo", comenzó diciendo de entrada Duarte.

Darío Herrera dirigirá Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias. AFP

A continuación, Albert Duarte mencionó sus características como juez central y no dudó en afirmar que da todas las garantías en un partido de estas categorías en donde la Selección Colombia se juega su clasificación a la Copa del Mundo. Será la tercera vez que le dirija a la 'amarilla' en las clasificatorias sudamericanas.

Publicidad

"Frente a las características del árbitro Darío Herrera podemos indicar que es un árbitro que ya le ha dirigido a Colombia en dos partidos anteriores, uno contra Paraguay, el otro frente a Chile. Es un árbitro de buen estado físico-atlético, es un árbitro muy serio, es un árbitro que como los argentinos, siempre están cerca de la jugada; que le da continuidad al juego, no corta innecesariamente el mismo", precisó.

Sobre cómo se maneja en el ámbito disciplinario, de las tarjetas, Duarte precisó que es confiable y que "en estas Eliminatorias sólo ha sacado una tarjeta roja, y pocas amarillas, no es una árbitro tarjetero".

"Cuando tiene que tomar medidas disciplinarias pues lo hace acertadamente, por eso esa continuidad que la Conmebol le ha dado al señor Herrera en siete partidos en esta Eliminatoria, que es un buen ranking para un árbitro de esa categoría. Es de las nuevas caras del arbitraje argentino, de las nuevas y brillantes caras del arbitraje argentino, así que considero que hay garantías para ese partido importante para nuestra Selección Colombia. No es nuevo, pero digamos que en los últimos tres años ha venido sobresaliendo", complementó.

Por último, el analista arbitral Duarte, sostuvo que su estilo de dirigir le pondría venir a la 'tricolor', por estar siempre atento a cada acción.

Publicidad

"Creo que el estilo del árbitro Darío Herrera le va a ser mucho más favorable a Colombia, porque es un árbitro que deja jugar, activa más para que haya una continuidad de juego. No va a permitir seguramente que los bolivianos vayan a quemar tiempo de manera continua, y justamente por su buen estado físico-atlético, va a estar cerca de la jugada y le va a permitir analizar cada jugada o cada infracción para determinar si se sanciona o no, porque comúnmente no sanciona faltas pequeñas. Es un árbitro que sanciona faltas cuando realmente ocurren, y esto le va a servir a Colombia que realmente pega muy poco", concluyó.