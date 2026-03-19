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Gol Caracol  / Así es el calendario de América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

Así es el calendario de América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

Luego del sorteo de la Copa Sudamericana 2026, este jueves, se conoció la ruta que tendrá América de Cali en la fase de grupos frente a Macará, Alianza Atlético y Tigre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Foto: Colprensa.

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