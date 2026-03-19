Así es el calendario de América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

Dieciséis años más tarde, Neymar volverá a jugar la Copa Sudamericana en 2026 con el Santos, que jugará en el Grupo D frente al argentino San Lorenzo, al ecuatoriano Deportivo Cuenca y al paraguayo Recoleta.

El astro brasileño volverá a disputar el segundo torneo en importancia de clubes de la región tras jugarlo en 2010 también con el Peixe cuando tenía 18 años e iniciaba su exitosa carrera en el fútbol internacional

Su regreso a la Sudamericana llega en un momento clave de su carrera, marcado por reiteradas lesiones que han condicionado su continuidad en los últimos años.

Neymar, de 34 años, busca recuperar ritmo competitivo y volver a meterse en la órbita de la selección brasileña de cara al Mundial 2026, aunque hasta ahora el seleccionador Carlo Ancelotti no lo ha convocado.



La final de Copa Sudamericana 2026, cuyo sorteo de la fase de grupos se realizó este jueves en la sede de la Conmebol, en Luque, vecina a Asunción, se disputará el 21 de noviembre en estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Caribe colombiano.



Calendario de América de Cali en grupos de Copa Sudamericana 2026

Luego del sorteo se dieron a conocer los fixture de cada uno de los clubes, aunque todavía no se conocen las fechas exactas y los horarios de los encuentros.

Publicidad

Fecha 1: Macará vs. América de Cali (visitante)

Fecha 2: América de Cali vs. Alianza Atlético (local)

Fecha 3: Tigre vs. América de Cali (visitante)

Fecha 4: Alianza Atlético vs. América de Cali (visitante)

Fecha 5: América de Cali vs. Tigre (local)

Fecha 6: América de Cali vs. Macará (local)

Los 'escarlatas' vienen de superar en la fase previa del torneo internacional 2-1 al Atlético Bucaramanga, en el estadio Pascual Guerrero.



River Plate se cruza con Bragantino

El gigante argentino River Plate, uno de los grandes candidatos al título y que este año no logró clasificarse para la Llibertadores, jugará en el Grupo H junto al Red Bull Bragantino de Brasil, el Blooming de Bolivia y el Carabobo de Venezuela.

Publicidad

Solo el ganador de cada uno de los ocho grupos clasifica a octavos de final, mientras que los segundos deberán buscar su pase en playoffs contra los ocho terceros de la Copa Libertadores.

El sorteo dejó varios duelos de interés entre equipos históricos.



Otros cruces atractivos

En el Grupo C, Sao Paulo se medirá con Millonarios, Boston River y O'Higgins, mientras que en el Grupo E, Racing Club tendrá un cruce exigente con Botafogo, además del Caracas FC e Independiente Petrolero de Bolivia.

También destaca el Grupo G, en el que Olimpia de Asunción enfrentará a Vasco da Gama, el chileno Audax Italiano y el argentino Barracas Central.

Además de Neymar, la fase de grupos presentará a varios futbolistas de alto perfil como el veterano delantero Radamel Falcao García en Millonarios.

Publicidad

La fase de grupos de la Sudamericana se iniciará el martes 7 de abril y finalizará el jueves 28 de mayo.

El campeón del torneo se clasificará para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027.